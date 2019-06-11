潛客虐踩海龜裝傻：沒有阿！　海巡蒐證送辦網呼：好療癒





▲浮潛客虐踩海龜，遭海巡人員蒐證攔查送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

海巡署署長陳國恩臉書粉絲專業「海巡署長室 Coast Guard」今天11日晚間上傳一段小琉球浮淺遊客騷擾綠蠵龜的沉痛影片，署長陳國恩在臉書沉重寫到：「你能想像走在路上，莫名其妙被人踢了一腳的感覺嗎？這隻海龜可以！」

陳國恩指出，這種看似嬉鬧、實則踐踏虐待動物的行為絕不可取，所幸虐待海龜的浮潛遊客剛上岸，就被海巡署岸巡幹員帶回，並依違反野生動物保育法究辦！網友看了直呼：「爽！真是大快人心！」

▲浮潛客虐踩海龜，海巡署長陳國恩發文呼籲愛護海洋動物。（圖／記者張君豪翻攝）

陳國恩今晚在臉書「海巡署長室 Coast Guard」發表愛護海洋動的感言：「昨天在小琉球發生了一件「騷擾綠蠵龜」的事件，相信很多人跟我一樣，同樣為影片中的海龜感到不捨與心疼。」「相信這會讓他們學習到，對於生命的友善與尊重，不應該因為物種的不同而有所分別。」



海巡署長陳國恩呼籲：「這看似嬉鬧、玩笑的一個踩踏，一點都不好笑，也完全是一個不被法律所允許的行為！」海巡署指出：所幸當時南部分署第五岸巡隊同仁查處得宜、並根據蒐證畫面將這名缺德虐待海龜旅客上岸後當場攔查，依「野生動物保育法」移送地檢署偵辦。

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