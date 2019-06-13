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門戶洞開！檢警海巡破人蛇集團　驚「已有數十名越南偷渡客上岸」

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記者劉昌松／台北報導

台北馬祖檢警海巡單位聯手，歷經3個月監控蒐證，13日宣告偵破一個跨國人蛇集團，逮捕首腦王姓兄弟檔在內16名集團成員，以及正準備從馬祖偷渡出境的劉姓重刑犯等4人，但辦案人員在偵辦過程中發現，這個人蛇集團運作約1年，獲利數百萬元，已幫數十名越南人偷渡來台，現正全力追捕中。

▲▼ 台北連江合作偵破國際人蛇集團 。（圖／記者劉昌松攝）

▲檢警海巡聯手偵破王姓兄弟為首的國際人蛇集團 。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 台北連江合作偵破國際人蛇集團 。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼人蛇集團成員12日被海巡署特勤隊從台北地檢署押解，搭乘「桃園艦」送到連江地檢署 。（圖／記者劉昌松攝，下同）

▲▼ 台北連江合作偵破國際人蛇集團 。（圖／記者劉昌松攝）

王姓兄弟檔為首的人蛇集團聘僱在台越南人士，利用臉書及ZALO等通訊軟體，招攬想到台灣打工的同鄉，以每人美金7000元代價，利用馬祖特殊地理位置，由大陸及馬祖兩地漁船接駁到馬祖藏匿，再冒用他人身分證件，搭乘「台馬之星」或「台馬輪」前往台灣本島上岸；如果是台灣人想出境，則是付出40萬元代價，以相反途徑偷渡出海，估計不法利得超過數百萬元。

▲▼ 台北連江合作偵破國際人蛇集團 。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 台北連江合作偵破國際人蛇集團 。（圖／記者劉昌松攝）

12日拂曉，檢警海巡共動員141人，在台灣本島北部6縣市、馬祖4鄉5島等14個地點，展開同步搜索並拘捕20人，其中包括意外逮獲因殺人未遂被判9年10月、正等著上船偷渡到大陸的劉姓重刑犯，以及越南籍偷渡客。

台灣本島逮捕的王姓兄弟在內7名人蛇集團成員，經北檢檢察官訊問後，同日深夜就由荷槍實彈的海巡署特勤隊，將7人押上「桃園艦」，解送到馬祖，連江地檢署檢察官接手後，13日向法院聲請羈押集團成員與偷渡客共9人。

▲▼ 台北連江合作偵破國際人蛇集團 。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 台北連江合作偵破國際人蛇集團 。（圖／記者劉昌松攝）

特殊的是，本案一開始是台北地檢署根據情資，指揮刑事局偵4隊，對長期監控可疑的人蛇集團成員，同時間，連江地檢署也指揮海巡署鎖定同一集團展開調查，本島與馬祖辦案單位發現彼此辦到同一案件後，立即溝通，考量偷渡上岸、接駁大多發生在馬祖地區等因素，協調由連江地檢署統一偵辦破獲。

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關鍵字：偷渡,人蛇,門戶,海巡署,刑事局,台北地檢署,連江地檢署

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