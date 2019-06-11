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名貴轎車頻出入　屏東縣竹田、枋寮兩地破獲製毒工廠

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▲屏東縣警局刑大會同海巡署、刑事局破獲屏東縣兩座毒品工廠，發現嫌犯高級進口轎車代步。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警局刑大會同海巡署、刑事局破獲屏東縣兩座毒品工廠，發現嫌犯高級進口轎車代步。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警察局刑警大隊會同刑事局偵八大隊及海巡署屏東查緝隊等單位在屏東縣竹田、枋寮兩地破獲製毒工廠，嫌犯為逃避警方查緝，製造小型鐵箱暗藏監視器屋外動態，仍被警方突破查獲，逮獲謝嫌等5人，訊後依毒品危害防制條 例移送聲押獲准，擴大追查原料來源。

▲屏東縣警局刑大會同海巡署、刑事局破獲屏東縣兩座毒品工廠，發現嫌犯高級進口轎車代步。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼毒嫌以BMW代步。

▲屏東縣警局刑大會同海巡署、刑事局破獲屏東縣兩座毒品工廠，發現嫌犯高級進口轎車代步。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣警局刑警大隊會同海巡署分析歷次執行安居專案相關數據資料，研判48歲謝姓男子等3人，為多起販賣二級毒品安非他命案件上游毒販，遂報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦。

▲屏東縣警局刑大會同海巡署、刑事局破獲屏東縣兩座毒品工廠，發現嫌犯高級進口轎車代步。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲查扣毒品。

另刑事局偵八大隊及三民第二分局查知另一謝姓、曾姓男子2人涉嫌製造第四級毒品麻黃素；兩案同時蒐證完整後於，於日前由檢察官指揮在竹田鄉、枋寮鄉等多個地點同步執行查緝，搜索並拘提相關犯嫌到案，當日分別查獲2座製毒工廠，共查扣製毒工具2大批、安非他命成品565公克、安非他命液態成品21公斤、麻黃素5公斤以及相關原料等大批證物，查扣犯罪用之貨車及犯罪所得進口轎車共4輛。

警方說，由於製毒會產生惡臭，製毒集團選擇偏僻地點製毒；並自製鐵製監視器，監控屋外動態，相當狡滑，仍被專案小組突破查獲，否則一旦流入市面，將嚴重危害民眾健康。

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關鍵字：屏東,竹田,枋寮,毒品,警察,海巡署

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