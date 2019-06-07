東港下廍蘇王爺建廟　指示取烏龍百年古井午時水

▲屏東新園鄉烏龍百年古井端午節今天舉辦取午時水活動，縣長潘孟安（左）、議長周典論共同主持 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東新園鄉烏龍百年古井端午節取午時水活動7日上午11點在縣長潘孟安、縣議會議長周典論共同開啟井口後，從古井汲取百年古井午時水分贈給現場民眾，吸引了大批民眾前往排隊取水，場面相當熱絡。

▲▼烏龍百年古井取午時水。

烏龍百年古井取午時水是屏東縣重要的民俗活動，7日上午在進行祭祀後於午時11點開啟取水，今年前往取水的民眾很多，還有東港下廍蘇王爺神明指示前來取用午時水作為建廟之用，讓大家嘖嘖稱奇，大家紛紛拿了大小桶子在新園采風社等工作人員的協助下取水。

▲▼排隊取午時水。

縣長潘孟安表示，在百年古井取午時水是一項文化的傳承，也是地方民眾生活的共同歷史記憶，每年舉辦這項活動，不但是文化歷史的傳承，也讓人勉懷先民的辛勞。

議長周典論指出，新園鄉在300年以前開庄，祖先多由福建省龍溪縣人移居，距今180年前清道光年間，烏龍地區發生怪病，村民求醫問診無效，當時的周家先人請示龍聖宮媽祖，指點必須挖取神龍泉水救治，再以牛車輪法器丟入井中收伏神龍，即可確保泉水源源不絕，村民依照媽祖指示，在現在的興龍村興清路周炎輝老宅挖井取水，在村民取水飲用、清洗後，身上的怪病痊癒，由於井水甘甜清澈，成了當地村民的生活飲水，且百年來古井流水不斷，地方稱奇。

烏龍百年古井，於2004年重新整理、設立解說牌、道路指示標誌，重現風華，成為屏東縣文化觀光重要歷史建物，每年端午節開井「祈午時水」，提供民眾消災、解厄、保平安。