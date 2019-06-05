2019國慶煙火落腳屏東！　高屏溪舊鐵橋河濱公園施放

▲2019國慶煙火，確定落腳屏東。圖為河濱公園旁的高屏舊鐵橋。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2019年10月國慶煙火確定由屏東舉辦！潘孟安縣長5日宣佈，國慶煙火預計在高屏溪舊鐵橋屏東端的河濱公園施放，屆時高屏縣市民眾都可以欣賞壯麗璀璨的煙火；這也是屏東縣睽違12年後再次舉辦國慶煙火，將延續今年初台灣燈會「我屏東我驕傲」的榮光。

潘孟安5日表示，台灣設計展今年首次移師屏東舉辦，將自10月5日至20日在屏東菸葉廠、台糖縣民公園等地登場，加上10月10日國慶煙火，文化厚度、活動精彩，適逢4天國慶連續假期，民眾可以開始規劃10月份到屏東旅遊、看展、賞煙火。

5月初縣府主動行文中央部會，表達爭取國慶煙火至屏東施放的意願，提供了高屏溪河濱公園、里港鄉河堤公園、東港鎮大鵬灣、潮州鎮跳傘場、恆春鎮機場、長治鄉熱帶農業示範園區等6處地點供中央評估。

經實地勘察，昨天國慶籌備委員會召開第一次常務委員會議程討論，正式確認國慶煙火由屏東縣舉辦，地點擇定在高屏溪河濱公園。

縣府表示，國慶煙火施放地點，沿岸高屏兩縣市民眾都可以欣賞到煙火，縣府也將規劃接駁交通措施及觀賞區，讓遊客能看到最美的國慶煙火。