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預算案釀衝突！雲林鄉代遭毆案主嫌遭押　家屬控林一民兒先動手

▲▼ 林一民遭攻擊 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲遭羈押禁見的陳男兒子，說是林一民家人先動手。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

雲林縣褒忠鄉鄉民代表林一民，日前住處遭闖入門窗遭砸，眼睛也被打到瘀青，涉案的陳姓男子聲請羈押禁見獲准。今（17）日鄉代會主席陳良俊開記者會說明經過並且譴責暴力，而陳男家屬到場控訴是林一民家人先動手。

據了解，糾紛原因疑是審核預算引起，公所提出增加14名清潔隊員，不過考量財源僅編列11名的預算約1000多萬元，審核過程中遭鄉代會全數刪減，經溝通後保留3名預算，可能因此衍生暴力事件。

▲▼ 林一民遭攻擊 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲林一民遭攻擊左眼瘀青。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

林一民指出，14日遭10多名身分不明闖入住所，不僅砸毀家具還大喊「為何要刪減預算」，他左眼也被打瘀青，身上也有多處瘀傷，對方甚至還撂話「不要選了」。陳良俊痛批，代表會落實「監督鄉政」之責，盼檢警單位嚴辦，杜絕暴力介入公共事務。

被羈押禁見的陳男家屬也在記者會現場，控訴是向林一民陳情，卻遭林男兒子拿球棒動手毆打，不滿稱是林男等人先出手，要求檢警詳加調查。

▲▼ 林一民遭攻擊 。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林地檢署指出，獲報後隨即成立專案小組擴大偵辦，開立拘票，將相關涉案人員拘提到案。陳男於4月15日經檢察官訊問後，認涉犯刑法第150條第1項後段首謀犯妨害秩序、第277條第1項傷害及第354條毀損等罪嫌重大，且有勾串共犯、證人及滅證之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准；其餘涉案人員則由檢察官分別諭知交保候傳。

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