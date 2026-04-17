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大陸 大陸焦點 特派現場

女神江疏影代言「東森自然美」　55周年邁向AI智美時代！

▲女神江疏影代言東森自然美　55周年邁向「AI智美時代」。（圖／東森自然美）

▲江疏影成為東森自然美代言人。（圖／東森自然美）

大陸中心／綜合報導

東森自然美（Natural Beauty）於4月14日在中國珠海橫琴盛大舉辦55周年戰略發佈會，以「AI55·智美引領」為主題，正式宣佈實力派演員江疏影成為品牌全新代言人。東森集團總裁王令麟親自出席簽約儀式，象徵品牌在55周年的重要時刻，全面邁向科技驅動的「智美時代」。江疏影於現場感性分享，自身護膚理念與品牌高度契合，「自然美長期的積澱與堅持，讓我感到很安心。」

王令麟領軍　東森自然美邁向AI科技轉型

本次簽約儀式陣容堅強，由東森集團總裁王令麟、東森自然美總經理鄭吉崇、執行董事王世均與江疏影共同完成。品牌在55周年的重要節點，提出以AI科技為核心的美膚新方向，透過智能檢測與大數據分析，協助消費者精準掌握肌膚狀態。

王令麟表示，科技的加入讓護膚從感性轉為理性，讓「美」不再只是想像，而是可以被記錄與看見的過程。

▲女神江疏影代言東森自然美　55周年邁向「AI智美時代」。（圖／東森自然美）

▲品牌代言人簽約儀式。從左至右為東森自然美執行董事王世均、東森集團總裁王令麟、品牌代言人江疏影、東森自然美總經理鄭吉崇。（圖／東森自然美）

江疏影認同「自然」理念　攜手推廣健康護膚

實力派女神江疏影以其優雅、自然的形象，與東森自然美「自然就是美」的品牌理念不謀而合。江疏影在發佈會現場坦言，自己一直偏向自然護膚，非常看重品牌的長期積澱。

她強調，「理念的契合是我選擇合作的重要原因」，並表示期待未來能將這份健康、簡單的護膚方式分享給更多人。

▲女神江疏影代言東森自然美　55周年邁向「AI智美時代」。（圖／東森自然美）

▲江疏影以其優雅、自然的形象，與東森自然美「自然就是美」的品牌理念不謀而合。（圖／東森自然美）

55年的沉澱！讓每一份美都更有依據

東森自然美堅持從肌膚本質出發，關注安全、溫和與長期調理。在資訊碎片化的現代，消費者面臨複雜的選擇，品牌希望透過更透明、科學的方式，讓美膚變得更簡單。

發佈會強調，未來將繼續以「自然」為本、以「科技」為翼，用專業基礎加上AI輔助，幫助每位消費者找到專屬的護膚答案，真正實現在科技加持下的「自然流露」。

智美新時代　陪伴更多人發現自我

東森集團指出，55年是時間的沉澱，AI則是未來的方向，而與代言人江疏影的強強聯手，是品牌面向未來戰略升級的重要表達。東森自然美將持續強化研發與科技應用，在新的發展階段中，陪伴更多愛美人士發現屬於自己的真實美感。正如品牌所傳遞的價值：真正動人的美，是經過認真對待後的自然呈現。

▼江疏影。（圖／東森自然美）

▲女神江疏影代言東森自然美　55周年邁向「AI智美時代」。（圖／東森自然美）

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東森自然美江疏影AI科技護膚新時代品牌代言

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