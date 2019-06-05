東港溪河面漂浮動物屍體引虛驚　證實毛小孩無關豬瘟

▲屏東縣東港大橋東港溪河面漂浮動物屍體，證實是狗隻 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港溪河面上昨天漂流一不明動物屍體，第五岸巡隘人員發現後，不敢大意，立即啟動非洲豬瘟防疫機制，通報屏東縣政府動物防疫所到場確認該動物屍體屬於犬隻動物，後續交由屏東縣政府環境保護局載運離開及處置後續，結束一場虛驚。

▲▼東港溪河面漂流動物屍體、防疫人員進行處理。

隨著端午節腳步逼近，海巡署在防杜非洲豬瘟勤務上，繃緊神經；昨4日早上，海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所小隊長黃璿瑋帶班於東港地區東港大橋下執勤時，發現東港溪水面上漂浮乙具不明動物屍體，因外觀腫脹腐爛，擔心是豬隻屍體。

黃小隊長不敢大意，連忙指揮現場海巡同仁，遵照海巡署訂頒相關應處作法，採最高防疫標準面對，穿上防護衣及防護裝備展開處置，第一時間拉起封鎖線維持現場狀況及管制人員出入，並緊急聯繫屏東縣政府動物防疫所派員到場協處。

經屏東縣政府動物防疫所防疫人員到場依屍體骨骼判斷，確認該動物屍體屬於犬隻動物，依其防疫建議，交由屏東縣政府環境保護局載運離開及實施其週邊環境消毒工作，防止病原滋生或擴散可能。

南部分署第五岸巡隊表示，對於非洲豬瘟疫情，將秉持「寧願多做、不可少做」、「做好長期抗戰的準備」、「以最嚴謹的態度面對疫情」及「用最高標準執行勤務」等4項最高原則，做好防杜疫情入侵的第一線工作；並呼籲民眾，如在岸際或海上發現可疑死亡不明動物屍體，請即刻以118報案，全民共同防疫，將豬瘟疫情杜絕於境外。