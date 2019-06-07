中風又痛風加氣喘＆無子女　獨居老人苦到底

▲屏東縣里港警分局員警會同志工送質給獨居老人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹何姓鄉民，獨居住在親友提供屋舍，中風行動不便，又患有氣喘、痛風，出入生活困難，又沒有子女，處境可憐，轄區的里港警分局舊寮所所長陳永成清查工寮、空屋發現，會同志購買泡麵等日常用品前往救助，讓他露出許久未見的笑容。

舊寮派出所所長陳永成於日前，執行轄區偏僻地區清查時，發現1名年約70歲老人獨自坐在高樹鄉司馬村一處民宅前，經上前詢問得知他姓何，從2017年年間中風後行動不便，加上患有氣喘、痛風等疾病，膝下無子女奉養，獨自生活。

僅靠著勞保、退休金或村內鄰居接濟，得以勉強三餐溫飽，所住的屋舍也有親友提供，生活貧苦，陳所長立即會同高樹鄉司馬村婦女健康協會志工賴淑珍購買泡麵、奶粉、餅乾，前往探視關心，他看到警察與志工到來，擠出一抹微笑，並輕聲不斷言謝。

里港警分局長楊龍祥於5月1日到職後，發現轄區幅員遼闊，要求各所同仁清查轄區內偏僻草工寮、空屋，防止不法分子從事非法活動，對孤苦無依獨居老人、行動不便或家境貧困者，可適時聯繫志工給予關懷慰問，減少不幸事件發生，並呼籲民眾，如發現有弱勢民眾，可主動告知警方，會同社會公益團體、人士，共同伸以援手，幫忙其度過難關。