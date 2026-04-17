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中壢小貨車「追撞輪椅」！90歲嬤、看護慘噴飛躺地　意識不清搶救中

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區長興街今（17）日上午發生小貨車撞飛輪椅意外！林姓男子駕駛小貨車行經事故地點時時，疑因未注意車前狀況，從後方追撞推著輪椅散步印尼籍女看護與9旬婦人，造成2人被撞飛雙雙骨折，警消據報到場將2名傷者送醫治療，肇事林姓男子酒測值為零，至於真正肇事原因仍待調查釐清。

▲桃園市中壢區長興街今天上午發生小貨車撞飛輪椅事故，網友在臉書《內壢大小事》PO文提醒。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

▲桃園市中壢區長興街今天上午發生小貨車撞飛輪椅事故，網友在臉書《內壢大小事》PO文提醒。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

中壢警分局交通中隊於今日上午9時15分許獲報，在長興路發生交通事故，立即派員到場處置，救護人員為2傷者清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置，其中90歲詹姓婦人、46歲印尼籍女看護蒂女（譯音）雙雙骨折，2人均意識不清，雙雙送往衛福部桃園醫院救治。

▲桃園市中壢區長興街今天上午發生小貨車撞飛輪椅事故，圖為肇事小貨車。（圖／中壢警分局提供）

▲桃園市中壢區長興街今天上午發生小貨車撞飛輪椅事故，圖為肇事小貨車。（圖／中壢警分局提供）

中壢警方指出，19歲林姓男子駕駛小貨車沿長興街往長興街186巷方向直行時，不慎撞上同向推著輪椅之印尼籍移工及乘坐輪椅之90歲詹姓婦人，導致2人均受有骨折傷勢，員警為林男實施酒測，酒測值為零；警方初步研判肇事駕駛未注意車前狀況而肇事，至於真正肇事原因仍待調查釐清。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行經巷道或人行活動頻繁路段時，應減速慢行並注意車前狀況，遇有行人或推行輪椅者更應主動禮讓，避免因一時疏忽釀成事故，共同維護用路人安全。

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