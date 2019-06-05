雲端最前線／恢復18%？ 韓國瑜澄清：從未主張

新聞節目中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前在市議會針對軍公教年金改革問題，表示「政府過去承諾的要照承諾做、要恢復」，引發外界議論，甚至遭到抨擊，韓國瑜4日中午發聲明強調，從未主張恢復軍公教18%年金，呼籲惡意扭曲人士不要再刻意抹黑，他關注的是程序正義，政府不能失信於民。「韓國瑜有沒有講的話，不要塞到韓國瑜的嘴巴」。韓國瑜的發言，是否會影響他在6/1凱道好不容易凝聚的深藍軍公教人氣？對此議題，《雲端最前線》5日邀請台北市議員鍾沛君、台北市議員許淑華、永齡基金會執行長劉宥彤、媽祖指示總統參選人璩美鳳、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

高雄市長韓國瑜5月29日出席市政總質詢時，面對市議員吳益政提問，對於軍公教年改的態度，韓國瑜表示「我覺得政府承諾，不能悔改」，引發外界批評，主張恢復軍公教18%年金，對此韓國瑜除了發聲明稿，也出面回應「韓國瑜有沒有講的話，不要塞到韓國瑜的嘴巴」，「為什麼我沒有講的話，一直不停的栽贓，我覺得非常的奇怪，那至於退休的公務人員、老師、警察、消防，政府要考量到如何恢復，繼續去研究達到雙方能接受的」。

韓國瑜首次出面回應，他提到「這幾天都有一些民意代表以及總統，在臉書都說我講18%，其實我表述的幾個重點，從來沒有提過恢復18%，韓國瑜有沒有講的話，不要塞到韓國瑜的嘴巴，我講軍公教警，一個人的青春只有一次，在退休的時候，政府曾經承諾的，政府千萬不能失信」。最後，他強調政府跟退休的軍公教警可以考量重新研究，現役的政府可以跟現役來溝通談判，這個是非常健康的方法，「我從來沒談過18%」。

▼前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、總統蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

此外，高雄市長韓國瑜6月1日在凱道舉辦總統選舉造勢活動，吸引數十萬名韓粉冒雨力挺，他也宣布承擔任何「重要職務」，不惜為中華民國粉身碎骨，並且主張取消年金改革，一席喊話讓挺韓陣營士氣大振，但根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，56.7%民眾不支持韓國瑜帶職參選總統；且有54.0%受訪者不支持韓國瑜的凱道大型造勢活動。

另高雄市長韓國瑜日前答覆議員質詢時，表示現在年改制度對軍公教警退休人員不公平，應該要「恢復」而引發討論，調查也發現，民眾對於韓國瑜（24.9%）、郭台銘（22.8%）、蔡英文（21.7%）等3位總統候選人解決軍公教年金改革問題的能力，占比均在兩成多，顯示民眾的支持度並無明顯差異。對此議題，《雲端最前線》5日邀請台北市議員鍾沛君、台北市議員許淑華、永齡基金會執行長劉宥彤、媽祖指示總統參選人璩美鳳、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討。



▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。