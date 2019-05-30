談軍公教年金改革　韓國瑜主張恢復：政府信用蕩然無存！

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜29日出席市政總質詢時，高雄市議員吳益政要求韓國瑜對軍公教年金改革議題表態，韓國瑜認為現在的年改制度對軍公教警退休人員不公平，強調政府對這些人的承諾不應該悔改，政府信用蕩然無存，影響太大，而且軍公教可說是整個國家最大的中流砥柱，因此應該要「恢復」。

▲高雄市議員吳益政（圖／記者賴君欣攝）

吳益政在市政會議上提問韓國瑜，假設未來當選總統，以及立法院國民黨過半，要如何處理軍公教年金改革？韓國瑜說，當年設計軍公教警消薪給退休制的是考試院銓敘部長陳桂華，花了22年研究出來，就是公營事業人員每月現金薪水較高，退休保障較少；軍公教人員每月薪水較少，退休保障較多。

韓國瑜提到，銓敘部是完全合法的機關，但民進黨執政後，非常怪異，體制內的銓敘部不去信任，用立法院強行通過年金改革委員會，用一個不是正式的組織來決定軍公教的退休保障及年金改革。

他說，如果軍公教年輕時知道，活得愈老、領得愈少，他們可以轉業，但他們任職時，知道現金不多，吃不飽、餓不死，願意犧牲，到了老了才發現，政府不守信用，但人的青春只有一次。

▲韓國瑜認為政府對年改該恢復承諾。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜以新加坡、大馬來說，績效是6％，香港大致是4至6％，中華民國是2％，如果管理得這麼差，把軍公教退休金交給新加坡管理不就好了？但那是不可能的；「但為何我們管理績效這麼差？裡面是不是有問題？是不是有人謀不臧、 還是有結構性的病態？甚至有某位立委居然在立法院說公教人員抗議得愈厲害，就刪得愈凶、就刪得愈狠。」

他進一步提到，「政府財政很重要，但政府的信用更重要，政府信用蕩然無存，這個影響太大，而且軍公教可說是整個國家最大的中流砥柱。」讓退休的人害怕、現任的人惶恐、未來要考公教人員的人不安，這對國家一點好處也沒有。

韓國瑜也表示，「政府承諾這一部分不能悔改，這部分要恢復，人家青春年少不再了，再告訴他們要改他們的年金，這是政府失信於人，這個太嚴重了。」