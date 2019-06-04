韓國瑜否認要恢復18% 　李來希力挺：他爭的是公道不是福利

▲韓國瑜否認恢復18%，李來希發文力挺並幫忙澄清。（圖／翻攝自李來希臉書）

政治中心／綜合報導

針對軍公教年金改革，高雄市長韓國瑜在議會答詢時曾表示「政府過去承諾的要照做、要恢復」，引發外界解讀是要恢復軍公教18%優存制度，不過，韓國瑜4日發表聲明，強調從未主張恢復軍公教18%年金，全國公務人員協會理事長李來希也在臉書上表明力挺韓國瑜。

韓國瑜4日中午發表4點聲明，強調「從未主張恢復軍公教18%年金」，並呼籲惡意扭曲人士不要再刻意抹黑，他關注的是程序正義，政府不能失信於民。

李來希則在臉書發出一張照片並寫下，「對抗不公不義的報復性年改，只是要回當初核定的退休俸，從來沒有18%的問題。」

李來希也替韓國瑜澄清指出，不管是在市議會或專訪時都講得很清楚，只有層次的問題，並沒有碰觸到細節，從未講要恢復18％。而韓國瑜強調的是四個面向，一是程序正義，未來法案要重新回到有權的主管機關重新審查；二是政府對已退休軍公教人員要信守履行承諾；三是政府要與現職軍公教人員必須協商取得共識；四則是有關退撫基金經營績效的管理提升。

李來希強調，他與韓國瑜的主張是一樣的，爭的是制度和法理公道，要爭回在法律上立足穩定的權益，不是福利事項，「該要的要，讓放的就要放」。

