為了韓國瑜忙到病倒？　妙天駁蔡正元：工作人員充實快樂

▲妙天、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照、記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜1日出席的「決戰2020，贏回台灣」凱道造勢活動圓滿落幕，主辦單位宣稱現場人數達40萬人。不過，前國民黨立委蔡正元爆料，國會政黨聯盟主席悟覺妙天全黨總動員出錢出力，「幹部忙到人仰馬翻，有的病倒有的骨折」。對此，妙天5日澄清，「每位參與的工作人員身體並無狀況，也相當充實快樂，本人也十分健康」，蔡正元所言並非事實。

蔡正元4日在臉書表示，妙天成立國會政黨聯盟（簡稱國會黨）後，沒先花大錢在黨務和選舉，卻全黨總動員出錢出力，幫韓國瑜舉辦6月1日凱道大會師，「這場挺韓大會師所有經費，全部是妙天主席張羅的，他本人及所有幹部，在短短十幾天內籌備，忙到人仰馬翻，病倒的病倒，骨折的骨折，傷兵遍野，卻沒有一個人上台講話，把所有亮相的機會，都給挺韓人士和韓粉。」

對此，妙天在臉書粉專「國會政黨聯盟」發表聲明，蔡正元所言並非事實，「每位參與的工作人員身體並無狀況，也相當充實快樂，本人也十分健康」，國會黨協辦六一誓師大會，是基於民主自由、經濟進步、兩岸和平發展，以及「讓人民過好日子」等創黨理念，對於稟持相同理念，即使物力維艱，對有相同目標的總統候選人，國會黨都會給予支持。

▲妙天發表聲明。（圖／翻攝自臉書國會政黨聯盟）