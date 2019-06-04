韓國瑜主張取消年金改革　游淑慧力挺：上一代沒欠我們

▲韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜主張取消年金改革，現在的年改制度對軍公教警退休人員不公平，此話一出，引起熱議。韓國瑜4日中午再度發聲明重申，從未主張恢復軍公教18%年金，請惡意扭曲人士不要再刻意抹黑。時代力量立委洪慈庸日前表示，「請別拉著台灣一起做這門無本生意。」對此，台北市議員游淑慧則嗆「上一代沒欠我們的，上一代也沒欠下一代的」、「花上一代的錢還心安理得？」

洪慈庸日前在臉書PO文「韓市長要選總統，這幾天揚言取消年改、恢復18%。」、「韓市長知道軍人退撫基金如果不改革，這兩年就會首當其衝破產嗎？」她提到，政策可以討論，但「如果只是不負責任開支票、做事沒半撇，還花下一代的錢成就選票，那請別拉著台灣一起做這門無本生意」。

韓國瑜4日中午透過新聞局發聲明表示，「針對部分媒體甚至名嘴錯誤指述，韓國瑜鄭重澄清，從未主張恢復軍公教18%年金，呼籲惡意扭曲人士不要再刻意抹黑。」

游淑慧4日發文嗆洪慈庸，「從洪慈庸大委員之前嗆盧秀燕市長：預算不會互相排擠後，我就十分欽佩她的智商！」她指出，其實台灣一直在吃老本，一直在吃上一代、上上一代的錢。上一代的時候，台灣的經濟成長是兩位數、是亞洲四小龍之首、政府的財政是盈餘的、台灣錢是淹腳目。

游淑慧說，上一代累積了台灣的財富和平安，養育了我們，給我們現在的物質水平，他們存下自己的退休金，活的心安理得。她質問洪慈庸，上一代沒欠我們的，上一代也沒欠下一代的，「你跟我這一代做了什麼？你跟我這一代又能留給下一代什麼？」

文末，游淑慧更下了「等著看8800億錢坑計畫的後患吧」、「花上一代的錢還心安理得？」的Hashtag。