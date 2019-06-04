「從未主張恢復軍公教18趴」　韓國瑜發4聲明：關注的是程序正義

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前在市議會針對軍公教年金改革問題，明確表示「政府過去承諾的要照承諾做、要恢復」，引發外界議論，甚至遭到抨擊，韓國瑜4日中午發聲明強調，從未主張恢復軍公教18%年金，呼籲惡意扭曲人士不要再刻意抹黑，他關注的是程序正義，政府不能失信於民。

針對軍公教年金改革問題，韓國瑜日前在高雄市議會接受質詢時明確表示，「政府許下的承諾就要照做、要恢復」，但此話一出遭到外界質疑，甚至是引來不少批評；韓國瑜透過新聞局發聲明：「針對部分媒體甚至名嘴錯誤指述，韓國瑜鄭重澄清，從未主張恢復軍公教18%年金，呼籲惡意扭曲人士不要再刻意抹黑」。

▲高雄市長韓國瑜會見亞美會計研究發展基金會。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市長韓國瑜原訂4日上午10點出席「視察衛生局檢驗科實驗室」，但在活動開始前1個小時，高市新聞局卻突然取消行程，新聞局只說因為另有行程，而大約11點多他出現山行政中心，會見亞美會計研究發展基金會，不過面對媒體提問上午去哪裡、義联集團等問題，韓國瑜完全沒有多作回應。

韓國瑜市長聲明全文：

針對部分媒體甚至名嘴錯誤指述，韓國瑜鄭重澄清，從未主張恢復軍公教18%年金，呼籲惡意扭曲人士不要再刻意抹黑。

韓國瑜主張如下：

1. 政府不能失信於民。韓國瑜關注的是程序正義，公教人員在考取公職時即代表相關福利保障。

2. 應尊重法律體制。明明公教制度已有法定機關銓敘部規範，當然要尊重制度，不該以國家年金改革委員會或其他組織任意取代。

3. 年金的管理效能應提高。新加坡的年金基金管理獲利率是6%,台灣只有2%，明顯還有管理效能提升的空間。

4. 政府不能債留子孫。