軍公教「活越老領越少」　韓國瑜：政府無信影響非常大

▲韓國瑜認為政府不可失信於軍公教，主張要恢復原有年金制度。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄市議會30日總質詢，市議員吳益政要韓國瑜對軍公教年改問題表態，韓立即明快回應「政府許下的承諾就要照做，要恢復」，認為軍公教改革必須獲得多數軍公教的認同，政府對於軍公教基金的管理也要設法提高效能，目前有三個目標，分別是「信用、現況、未來基金管理」，強調縱使財政再怎麼困難，政府不可毫無信用，否則影響將會非常大。

韓國瑜表示，民進黨的年改讓退休的人懼怕、現任的惶恐、未來投考的人不安，這種情況對國家一點好處都沒有，政府當初力下的承諾不能悔改，一定要恢復，當軍公教人員付出青春歲月後再告訴他們年金要進行改革，這是政府嚴重失信，古時候的商鞅變法從搬木頭開始，若失去信用是相當不得了的一件事。

至於新任與現任的軍公教人員，政府要改革就必須獲得多數人的認同，至於在管理基金部分，中央同樣須拿出辦法來提高效能，韓國瑜也說，「從國外的案例來看，香港的軍公教基金績效是4到6個百分點，馬來西亞則是6個百分點，但我們僅僅有2個百分點，中間的問題出在哪裡，是不是有人謀不臧的問題，或是結構性的失靈，這些都凸顯出基金管理的無法達到名去的目標。」

韓國瑜也說，過去軍公教退休金的制度是前考試院敘部長陳桂華花了將近20年才研究出妥適的辦法，並不是一個組織就來決定軍公教的退休保障以及年金改革；他話鋒一轉，提到某位立法委員曾說出抗議的越厲害就刪的越兇，「請問這世上為何有這種事情？」

韓認為，公務人員在年輕時就跟他們說以後活越老領越少，他們也可以轉業，因為青春的寶貴，又知道軍公教薪水吃不飽、餓不死，犧牲了歲月與體力換來安定的社會，臨到退休時才知道政府失信，這些都對他們相當不公平。