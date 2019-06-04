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質詢還原「真的沒說恢復18%」　韓國瑜：沒講過的話不要塞到我嘴巴

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記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜5月29日出席市政總質詢時，面對市議員吳益政提問，對於軍公教年改的態度，韓國瑜明確表示「我覺得政府承諾，不能悔改」，引發外界批評，主張恢復軍公教18%年金，對此韓國瑜除了發聲明稿，也出面回應「韓國瑜有沒有講的話，不要塞到韓國瑜的嘴巴」，「為什麼我沒有講的話，一直不停的栽贓，我覺得非常的奇怪，那至於退休的公務人員、老師、警察、消防，政府要考量到如何恢復，繼續去研究達到雙方能接受的」。

▲▼0604韓國瑜市政會議後聯訪。（圖／記者賴君欣攝）
▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市長韓國瑜強調自己沒講過恢復18%。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜首次出面回應，他提到「這幾天都有一些民意代表以及總統，在臉書都說我講18%，其實我表述的幾個重點，從來沒有提過恢復18%，韓國瑜有沒有講的話，不要塞到韓國瑜的嘴巴，我講軍公教警，一個人的青春只有一次，在退休的時候，政府曾經承諾的，政府千萬不能失信」。

韓國瑜表示，「考試院有完整的銓敘部，銓敘部訂定升遷、調補，還有退撫基金，是一個很健康的單位，那為什麼還要再疊床架屋做的年金改革委員會」，「整個公教人員退休金的管理機制要強化，我並沒有講18%，為什麼我沒有講的話，一直不停的栽贓，我覺得非常的奇怪，那至於退休的公務人員、老師、警察、消防，政府要考量到如何恢復，繼續去研究達到雙方能接受的」。

最後，他強調政府跟退休的軍公教警可以考量重新研究，現役的政府可以跟現役來溝通談判，這個是非常健康的方法，「我從來沒談過18%」。

▲高市議員吳益政 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲高雄市議員吳益政。（圖／記者賴君欣攝）

至於談到年金改革的起因，就是在5月29日市政總質詢上，市議員吳益政提問韓國瑜對軍公教年金改革看法，韓國瑜說「銓敘部是完全合法的機關，但民進黨執政後，非常怪異，體制內的銓敘部不去信任，用立法院強行通過年金改革委員會，用一個不是正式的組織來決定軍公教的退休保障及年金改革」，甚至提到「如果軍公教年輕時知道，活得愈老、領得愈少，他們可以轉業，但他們任職時，知道現金不多，吃不飽、餓不死，願意犧牲，到了老了才發現，政府不守信用，但人的青春只有一次」。

他進一步提到，「政府財政很重要，但政府的信用更重要，政府信用蕩然無存，這個影響太大，而且軍公教可說是整個國家最大的中流砥柱。」讓退休的人害怕、現任的人惶恐、未來要考公教人員的人不安，這對國家一點好處也沒有，吳益政問說「就是恢復」，韓國瑜則回「不能悔改，絕對不能悔改」，整段答詢確實無明確提到恢復18%。

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關鍵字：韓國瑜,年金改革,18%

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