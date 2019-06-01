韓國瑜主張恢復18趴　蔡英文：年改後領到老！30年不破產

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜主張，現在年改制度對軍公教警退休人員不公平，應取消年金改革，恢復過去所謂的18％年金制度。對此，總統蔡英文表示，年金改革是為了財政永續，改革後效果已逐漸出現，更穩健的年金制度讓大家可以「長長久久領到老」，30年都不會破產。

蔡英文1日在臉書表示，「韓市長可能忘記，我們花了多少力氣，才把在財政懸崖邊的年金制度拉回來」，避免2020年就得面臨軍人年金的破產，保障軍公教人員的退休福利。

蔡英文提到，「政府是延續的，前人沒解決的問題，我們只能扛起來完成。」前總統馬英九交接時告訴她，年金改革他也想做，但沒完成，這證明年金改革不管哪一個黨執政，都必須要面對的問題。



蔡英文指出，她不計毀譽，冒著政治風險，推動年金改革，就是因為「年金制度就會破產」，所有軍公教人員都會領不到退休金，她不能讓大家眼睜睜看著退休金破產，如果提早幾年處理，不會壓力那麼大。



蔡英文表示，年金改革是為了財政永續，為了長久都領得到，「不要為了選舉，再次挑起對立」，也絕對沒有用「米蟲」形容軍公教人員；同時，「希望韓市長，多一點用心於經營市政，少一點用計於選舉事務，不要辜負高雄市民的期待。」



蔡英文強調，年金改革後，效果已經逐漸出現，「更穩健的年金制度讓大家可以『長長久久領到老』，30年都不會破產」，讓每個國民的老年生活，經濟上都可以安全無虞，讓年金制度可以永續，就是改革的目的。