被爆韓國瑜透過他求饒！　孫大千：我和吳子嘉的確通過電話

▲韓國瑜因「婚外情事件」怒告吳子嘉。（合成圖／記者季相儒攝、翻攝關鍵時刻）

政治中心／綜合報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前爆料，高雄市長韓國瑜外遇且有私生女；名嘴黃光芹則說，婚外情事件是為了「鬥垮李佳芬」，進一步爆料韓國瑜私下透過孫大千聯絡吳子嘉，希望「之後能多多幫忙」。對此，國民黨前立委孫大千4日晚間在臉書發文，「的確跟吳子嘉董事長通過電話」。

孫大千說，因為名嘴說韓國瑜市長透過他，打電話和吳子嘉董事長「求饒」，還有人說韓國瑜透過他要吳子嘉閉嘴，「我在6月2日的時候的確跟吳子嘉董事長通過電話，這通電話主要是因為我看到媒體報導，在凱道造勢之後，吳子嘉董事長表示不會再繼續爆料，透過媒體的報導我實在看不懂到底是要爆還是不爆，所以我就直接打給吳子嘉董事長問他本人。」

▲國民黨前立委孫大千表示，的確和吳子嘉通過電話，但黃光芹的爆料與2人通話內容不符。（圖／翻攝孫大千臉書）

孫大千表示，吳子嘉也明白告訴他，事情已經進入司法程序，接下來也不會再爆料，「這通電話就是這樣而已」；他也說，「不明白（黃光芹）放這個風聲的用意是什麼」。

孫大千說，和吳子嘉已經有20年的交情，2人又常在政論節目上同台，「其實不管大家認不認同，我認為吳董事長對於民調的一些解讀都有我們可以參考的地方，所以我也會把吳董的一些看法跟韓國瑜市長分享。」

對於大家從臉書或LINE傳私訊唸孫大千，為什麼和吳子嘉同台時要這麼溫和，他說，「我認為或許他有政治上的想法和目的，但我一開始真的是希望在選舉之後，大家還是能夠維持原本的交情。」

▼孫大千在臉書解釋和吳子嘉通話內容。（圖／翻攝自孫大千臉書）