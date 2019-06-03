板橋人大排隊！她一問「神秘美食」驚曝光　想買得預定…名額2分內秒殺

▲為了神秘美食，許多人紛紛排隊搶購。（圖／翻攝自我是板橋人、蘿蔔糕小老闆）

網搜小組／綜合報導

長長的隊伍總會激發人的好奇心，一名女網友日前路過板橋音樂公園，看到一排人龍，忍不住拍照並PO網發問，「請問各位板橋人，這是排什麼？好多人啊～」當地人則在貼文底下解答，而且想買到個這個東西並不簡單，「要加入社團才能下單，每次看販賣地點不同會開放下單，但通常開單不到幾分鐘就關單了」。

這位女網友在臉書社團《我是板橋人》貼出照片，只見音樂公園的人行道上有一整排的人，超長的人龍讓原PO很好奇「這是排什麼？好多人啊～」底下網友馬上留言曝解答「蘿蔔糕啦！」讓原PO驚奇回問「有這麼好吃嗎？還是有什麼特色？」

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▲這人潮……到底是在等什麼咧？（圖／翻攝自我是板橋人）

其他人則紛紛留言熱論這家「蘿蔔糕小老闆」，「秒殺蘿蔔糕、芋頭糕」、「沒先在網路喊是排不到的」、「要加入社團才能下單，每次看販賣地點不同會開放下單，但通常開單不到幾分鐘就關單了」、「不是想有就有喔！要先喊的到」、「這排隊沒用喔！蘿蔔糕小老闆為了品質出貨，網頁大約晚上9點發布，發布不用2分鐘就全部賣完」。

一名男網友則是清楚回答，「有一個社團賣當天做的蘿蔔糕、芋頭糕，要搶預定的名額才有機會去排隊買到」，並透露，預定名額也不好搶，「很難訂到，板橋團開團都是在1分鐘內秒殺，你去他社團看就知道了」、「我在那個社團還沒出名難買的時候就開始買來吃了，現在超難搶的」。

▲網友紛紛大推這間「蘿蔔糕小老闆」。（圖／翻攝自蘿蔔糕小老闆）

有人好奇口感如何，男網友則表示自己買過很多次，分享他的心得，「1.便宜、CP值很高 2.新鮮、當天做的 3.無防腐劑，你放冰箱太久，照樣給你發霉 4.好吃，我只能說至少比全X買的好吃（個人看法） 5.重點是超難買的到 （曾經有人私密我 要+100元買我訂到的蘿蔔糕）。」

最後他曝光訂購撇步，「他會公布明天開團賣糕的地點，現在大部分是晚上9點開團，板橋團大概1分鐘內會超過100人留言訂糕。再來他會停止留言、做統計表，等他發布的『得糕名單』，如果你有在名單內，就如圖排隊付錢領糕」。

▲網友表示，想要買到蘿蔔糕相當不容易。（圖／翻攝自蘿蔔糕小老闆）

還有人提供《蘿蔔糕小老闆》的公開社團傳送門，只見除了蘿蔔糕、芋頭糕之外，許多網友還會PO出烹煮照片，大推店家的泡菜和麵包等商品。還有網友轉PO《我是板橋人》的貼文，「小老闆又在『我是板橋人』社團被熱烈討論中，這樣下去板橋團一定會更難買到啊！」讓不少人直呼「加入半年多了……永遠都只有乾瞪眼的份」、「吃不到真的好痛苦」。

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