七爺坐店門口2天　人妻收到夫訊息「出事了」：難道是帶她跟我道別？

▲相傳白無常、謝將軍名為「謝必安」，身材高瘦、面白。圖為新竹都城隍廟中的大爺謝將軍。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

網搜小組／綜合報導

「怎麼這麼巧啊⋯難道是請七爺帶她來跟我道別的嗎？」一名女網友分享看到「七爺」，隔天收到丈夫傳來的訊息，才知道有親人出事。有人表示，「見到七爺是發財，聽說遇到七爺，拿石頭丟祂，祂會錢給你。看到八爺才是來抓人的。」其實黑白無常有段感人故事，相傳因此獲玉皇大帝冊封為冥界大神。

原PO近日發文說，上周跟朋友講電話聊八卦，突看到七爺身影在店裡閒晃，馬上告知朋友，「朋友問我說『附近有人掛了嗎』？我回說『沒有啊』⋯朋友說『那家人呢』？我說『我爸爸在安寧病房，我去什麼都沒看到啊』！」

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原PO表示，聊完就掛電話去忙，「誰知道七爺到了晚上還一直坐在我的店門口，沒離開過」，打烊時還進到店裡，「我也隨便祂囉」，當天生意非常差。

原PO隔天上午到店內上班，又看到七爺坐在門口，到下午2點休息，她趕著去醫院看爸爸；大概下午3、4點，突然收到丈夫傳來的訊息，說丈夫堂姐在她看到七爺的同時間出事。

▼原PO表示，堂姐家人已簽放棄急救同意書。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pxhere）

「怎麼這麼巧啊⋯難道是請七爺帶她來跟我道別的嗎？」原PO指出，聽醫生說丈夫堂姐可能打噴嚏，導致腦部腫瘤破裂而昏迷，就算開刀也只能是植物人，「唉！這位堂姐對我很好，非常孝順父母，只是感情路上非常不順啊！」

原PO表示，據她所知，因堂姐父母的不孝，祖先說過堂姐的父母會有報應，「帶走最孝順的女兒，叫兩老該如何面對啊？人可以孝順，但不要愚順；人可以犯錯，但要改過。哪天報應來了，擋也擋不住。」

此文在「爆系故事館」臉書社團引起討論，原PO回應網友問題說，「我從小眼睛就會看見很多東西！唉，這幾年還會聽到祂們說話，但不是每個人都會聽到的！」有人詢問「會不會兩老最後選擇救」？原PO回「醫生說救不了啊⋯家人已簽放棄急救同意書了。」

▼相傳黑無常、范將軍名為范無救（或無赦），體態短胖、面黑。圖為新竹都城隍廟中的二爺范將軍。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

有網友認為，「我覺得跟七爺無關，因為一見大吉，謝必安！本來想送機緣給妳，妳沒反應，只好搬回去了。」另一人說，「謝必安、范無赦，意思就是看到七爺有福氣，看到八爺就是要來懲罰你。」也有人附和，「見到七爺是發財，聽說遇到七爺，拿石頭丟祂，祂會錢給你。看到八爺才是來抓人的。」

《維基百科》介紹，黑白無常又稱范謝將軍，台灣尊稱為七爺、八爺，相傳白無常名為「謝必安」，身材高瘦、面白，為「謝」罪悔過（或酬「謝」神明），則「必」能得到平「安」；黑無常名為范無救（或無赦），體態短胖、面黑，為「犯」罪之人必然「無救」。

根據傳說，范謝將軍原本是衙門差人，有一次因押解的要犯在途中脫逃，兩人分頭尋找並約定在橋下會合。但到了約定時辰，范無救在橋下苦等，見河水暴漲不敢因離去而失信，最後溺斃；因大雨耽擱的謝必安趕到時見范殉難，痛苦上吊輕生。兩人仙逝，玉皇大帝感念其信義，乃冊封為冥界大神。

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