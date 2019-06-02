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騎2小時山路回家…4歲女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟「磕頭磕紅了」

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山路,濃霧,山區（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO說，當下女兒實在是憋不住尿，嘴上念念有詞，尿完後繼續出發。（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

一名媽媽騎車載4歲半的女兒，晚間9時多從娘家騎山路回夫家，路程大概要2個多小時，騎到一半，突然聽到女兒說「媽媽我要尿尿」，後來就發生不可思議的事，嚇得她到天公廟磕頭磕紅了。有人提醒「山上好兄弟就是多」。

「女兒看得見另一個空間」，這名媽媽近日發文說，當時她停在路邊讓女兒尿尿，結果女兒說「這裡不能尿，那邊那麼多人看我，我尿不出來」；她和女兒說，「那我們去別的地方尿尿」，騎車10多分鐘又停在路邊讓女兒小解。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，當下女兒實在是憋不住尿，嘴上念念有詞，尿完後繼續出發；又隔了10多分鐘，她問女兒「妳剛剛尿尿一直在說些什麼」；女兒說，「沒有啊，就一個阿姨一直看著我，我和祂說跟祂借地方尿尿，要祂不要盯著我看，我會怕怕。」

▼原PO表示，山上不適合晚上去。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲▼森林,深山,踏青,登山（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO指出，女兒被她問完後就不說話也不唱歌，「心想完了完了，該不會又被跟了吧？自己常常被跟是無所謂，女兒就不行，不能讓女兒又被嚇到。」

原PO沿路狂飆，從女兒上車後沒鬆過油門，一路騎到一間距離家裡不遠的天公廟，把車停在廟前，帶女兒往廟走，「我就跪下來向廟磕頭，請天公幫忙，磕頭嗑到額頭都紅了，那位阿姨就門神給帶走了！經過幾次，女兒也和我一樣，漸漸習慣看到另一個空間的世界了！」

▼原PO說，她和女兒都能看到另一個空間。（圖／達志／示意圖）

糖尿病易引起周邊血管阻塞，醫師提醒糖尿病患若想「保肢」，千萬不能忽略周邊血管阻塞的症狀。（圖／達志示意圖）

此文在「靈異公社」臉書社團引起熱烈討論，有人詢問，「怎麼妳女兒看得到的人，妳看不到？還是看到的等級有差？」原PO回，自己有看到，但她已很習慣到麻痺。

還有人問，「廟還沒關嗎？關了還能跟神明求嗎？」原PO回「神明休息，但是門神依然在。」有人則說，「我家弟弟小一點還會看到樹精在說話，還有山上好兄弟就是多」；原PO回「山上不適合晚上去」。

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關鍵字：靈異公社,天公壇

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