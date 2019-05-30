「工讀生心機重」中空裝短熱褲　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

▲老闆娘（當時是工讀生）將店裡制服修剪成中空裝。（圖／王國華提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市知名的「痛風麵線」老闆老王找出現在是老闆娘的3年前照片，那是她當工讀生時拍下的，照片中，這名工讀生身著前後露出小蠻腰和翹臀的中空流蘇裝，老王說，如今人事已非已變「老闆娘」了。立即引來網友熱烈討論，原來是工讀生「努力向上」晉升老闆娘的故事，網友笑說，「痛風麵線」應該要改成「性福麵線」、「偶也要來開店」。

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▲若隱若現的露出小蠻腰和肚臍，網友直呼好辣。（圖／王國華提供）

桃園市中壢區湯包麵線排隊名店「隔壁老王」，以海鮮痛風麵線和湯包闖出名號，老王不僅創業成功還開分店提供加盟，但最令親朋好友稱羡的是娶得共同打拚的美嬌娘。原來老闆娘是來店裡應徵工讀生，「勤奮之餘」也會裝扮，於是將店裡制服下擺剪成流蘇，並露出肚臍的中空裝，讓老王和客人為之驚艷，直呼好辣。

老王將辣照PO上臉書，並自嘲說3年前工讀如今已晉升老闆娘，但網友卻回應：「好辣，這麼正這麼優生的工讀生，老闆真的賺到了」、「其實我覺得痛風麵線應該要改成性福麵線」、「果然老王不是蓋的」、「工讀生變老闆娘、老闆變成工讀生」、「老王，我知道你的店為何生意這麼好了」、「從此以後不能再請比闆娘還辣的工讀生了」、「偶也要來開店」。