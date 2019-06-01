20年老店鹼粽出包！驗出「硼砂」遭偵辦　店家喊冤：廠商說可以的

記者鄒鎮宇／綜合報導

端午接將近，粽子的銷量也跟著上升，但新北市衛生局抽驗市售粽子、包粽的餡料、乾貨等共133件時，竟發現板橋知名老店的鹼粽含有硼砂，食用會導致嘔吐、腹瀉、紅斑、循環系統障礙等症狀，最重可處7年以下有期徒刑，可併科8000萬元以下罰金。對此，店家喊冤說，鹼油是廠商說可以加的，她並不知情。

衛生局指出，該鹼粽來自板橋區中正路 236巷36號前的無市招攤販；食用「硼砂」將導致食慾不振、消化不良，進而嘔吐、腹瀉、紅斑、循環系統障礙等症狀，早已嚴禁使用，違者將依《食品安全衛生管理法》第49條第1項規定，可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

▲▼20年老店鹼粽驗出「硼砂」。（圖／東森新聞）



「人家跟我說這是正確的！」店家表示，她賣鹼粽20多年，日前跟附近雜貨店的老闆購買鹼油、米製作鹼粽，「我跟人家買這個鹼油，人家跟我說這是正確的，絕對沒有問題放在這裡面」，完全不懂為何被衛生局驗出問題。

據《東森新聞》報導，雜貨店老闆完全否認，表示店內並沒有同款鹼油，店家購買的商品早就用完，「沒有，我沒有那個東西，我已經賣完了，她的商品不是跟我買的」。

衛生局表示，過去會在鹼粽中加入硼砂，是為讓糯米有黏糊、不沾黏粽葉的效果，但硼砂被驗出對人體有害後就明文禁止，此案已移送檢方偵辦。