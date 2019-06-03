撇孕妻爽帶小三出國蜜月…男「機場巧遇岳母」糗了！行李箱塞滿性感內衣

▲男子撇下孕妻帶小三出遊「小蜜月」，在機場被岳母抓包，行李箱內還裝有大量性感內衣、保險套。（圖／翻攝微博）

大陸中心／綜合報導

大陸微博近日瘋傳一段影片，一名已婚男子背著懷孕的妻子，悄悄帶著小三前往泰國「小蜜月」，但還來不及飛出國門，就糗被剛好也要出國旅遊的岳父、岳母抓包，雙方在大廳爆發激烈拉扯，岳母怒不可遏還痛打女婿，引來路人圍觀；更令人咋舌的是，事後男子的行李箱被打開，裡頭還裝滿海量款式的性感內衣與保險套，令網友也不住搖頭，「渣得沒有詞可以形容了！」

據微博網友指稱，該名出軌的男子是在2016年1月結婚，婚後男子逐漸露出本性，終日沉迷聲色場所，在老婆懷第一胎時就徹夜在外花天酒地，不論妻子如何規勸都無動於衷，甚至還假藉到福州開會名義，悄悄帶女人去開房。

原本妻子以為孩子生下後丈夫就會迷途知返，豈料終究惡習難改，丈夫仍是毫無責任感，兩人婚姻一度面臨破碎；而男子為了爭奪孩子的撫養權，立下保證書承諾痛改前非，並哄騙妻子懷上第二胎，隨後便以各種冷暴力逼迫妻子離婚，甚至還嫌棄當初結婚時妻子的「嫁妝太少」。

2019年4月，偷吃成性的男子不顧妻子懷孕在家，悄悄帶著小三準備飛往泰國度假，豈料卻在長樂機場撞見同樣也要出國的岳父、岳母，當場被逮個正著。男子眼見事跡敗露，起初還謊稱不認識該名小三，但最後在岳母怒聲質問下才又改口「我們剛剛才認識」；岳母氣不過，伸手要搶女婿手機，雙方當場在機場爆發拉扯衝突。

活生生的家醜就這麼在機場大廳上演，引來不少民眾駐足圍觀、錄影；期間小三低頭躲避鏡頭，還一度遮臉想離開現場，但仍被男子岳父拉住勸說，「你是無辜的，你跟我女兒一樣，都是被這個男人騙了！」還有目擊者指出，事後岳母打開女婿的行李箱，赫然發現裡面除了衣物與浮潛泳鏡外，竟然有一大半都是女性絲襪、情趣內衣、丁字褲、保險套等物，顯見2人已經計畫這場「小蜜月」許久。

影片在微博上曝光後引起網友熱烈討論，「不喜歡就離婚嘛，何必糾纏著傷害？孕期出軌，真的不應該」、「這個真的渣的沒有詞形容了」、「這樣的男人不要也罷」、「這也算是男人？只是一個雄性動物吧」、「現在的男人，能控制住下半身的真的太少了」、「出軌只有0次，和無數次」、「人間極品，渣到不能再渣」、「我就想知道，這種人非跟他過幹嘛？離婚不行嗎？離開他能死嗎？」