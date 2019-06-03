超人氣鹹食系列！「辣炒年糕風味炸雞」、「握飯丸」都能滿足你的胃

天氣逐漸轉熱，但擁有黑洞胃的美食一族是不會輕易被天氣打敗，依然仍要堅持開闢新口味的態度，V編也來推薦今年初夏極具話題人氣的鹹食系列，如果你看膩甜點、冷飲類的介紹，鹹食不妨也可以參考看看，或許週末太熱不想出門，就可以買這些美食回來與家人朋友在冷氣房裡一起享用也是一個不錯的選擇。

包括Cousins Maine Lobster龍蝦堡「快閃餐車」、NeNe Chicken「辣炒年糕風味炸雞」、飯飯堂「京站門市握飯丸」、鷄笑炸雞「全台首間快閃門市」等。

Cousins Maine Lobster龍蝦堡

來自美國的「Cousins Maine Lobster龍蝦堡」曾被「洛杉磯熱門排行榜」評為Top 1、連續3年被「Tasting Table」評為美國西岸最佳的龍蝦堡殊榮，更被地獄廚神高登推薦。「Cousins Maine Lobster龍蝦堡」在高雄駁二、墾丁大街上都有門市，而這台快閃餐車巡迴全台，這次也是第3度來到Sogo忠孝館。品牌最知名的絕對是「緬因龍蝦堡」（NT$290），由美國緬因州空運來台的肥美龍蝦肉，簡單熱過夾入塗過奶油烤過的麵包，搭配一旁的檸檬，簡單就非常美味，吃得到龍蝦的鮮美Q彈滋味，另外，現場也有販售「康乃迪克龍蝦堡」（NT$290）與「龍蝦起司三明治」（NT$390），若是喜歡吃龍蝦堡的人絕對不能錯過這次再度快閃台北的機會，期間為5月13日－5月19日。





NeNe Chicken

去年11月在台灣開設首店的韓國人氣炸雞「NeNe Chicken」在短短半年就成功在台北展店5間（信義誠品旗艦店、三重三和店、內湖成功店、大安忠孝店、士林大南店），現在更宣布要首度進軍同為美食一級戰區的台中，選在台中西屯區的J-Mall商場開設中部首店，這也是品牌希望可以讓更多人吃到原汁原味的韓式炸雞風味，品牌也預告今年將繼續拓展不同縣市的展店計畫。





除了展店的好消息外，當然不可錯過的就是NeNe Chicken將韓國的全新口味一併帶來，除了去年已經上市的經典口味外，今年將迎接2019新口味「辣炒年糕風味炸雞」、「卡滋歐照燒炸雞」，以及韓國當地招牌的「大蔥風味炸雞」，「辣炒年糕風味炸雞」將經典的辣炒年糕與韓式炸雞結合，直接在炸雞外層裹上辣炒年糕醬汁，並辦入外酥內軟的辣炒年糕，一次吃到兩種韓國代表美食；「卡滋歐照燒炸雞」是取自於日文的「かつお」音調，其是柴魚的意思，這也代表這款炸雞會撒上滿滿的柴魚片，打造日韓混搭的新口味；「大蔥風味炸雞」則選用台灣在地小農的大蔥，配上炸雞吃起來，可以吃到大蔥的清甜與微微辛辣感，讓炸雞不會太過膩口。這次的新口味勢必再度掀起一波韓式炸機熱潮。半半炸雞（原味+任選一種口味）NT$559；半半炸雞（任選兩種口味）NT$619。

飯飯堂

今年初才選在南京復興捷運站附近的巷弄內開設實體門市，初夏就首度進駐百貨櫃位，跟上京站美食街改裝後第一波開幕熱潮。飯飯堂以「沖繩飯糰」為概念，跟台灣常見的飯糰有很大的不同，食材上選用日本有名的Q彈越光米、上班族最愛的午餐肉、蛋餅，再依照口味淋上不同的醬料，其中店家首推「超值雙拼2入」（NT$280），包括咖哩可樂餅握飯丸與海大蝦天婦羅握飯丸，搭配湯飲品3選2，可樂餅的醬汁是加入蜂蜜芥末；海大蝦則是搭配台灣人熟悉的醬油製成的千島醬，吃起來帶點鹹甜滋味，與一般沙拉常見的千島醬有所不同。整顆飯糰看似簡單，但其實整顆吃完很有飽足感，適合上班族即時購買外帶，而且外型精巧可愛，可以清楚看見分層，也是不少女孩們的打卡美食。握飯丸單顆售價位於NT$75-NT$115不等。









其它京站美食街新進櫃還包括健康時尚的蔬食滷味「Vege CreekK蔬河」、人氣文青風輕食品牌「小確幸紅茶牛奶合作社」、知名麻辣鍋老鼎旺旗下新品牌「功夫銷魂麵」、自助鐵板料理「胡椒廚房Pepper Lunch Express」等；百貨也預計於6月28日開幕第2階段，令人非常期待接下來還有哪些特色品牌進駐。

鷄笑炸雞



從日本中津起家，至今在全日本有160間門市，更跨出海外到泰國、馬來西亞展店的「鷄笑炸雞」以最招牌的「南蠻醬汁唐揚炸雞塊」（NT$135）為人氣主打，這次來台快閃也將這個經典帶來，同時也從日本進口機器、獨門醬汁，就是為了要給台灣民眾最正統的日式唐揚炸雞風味。簡單一個紙盒內會先舖上高麗菜絲，再放上現炸出爐沾上南蠻醬汁的炸雞塊，看似簡單，但味道超級好吃，肉質不會太硬，脆皮也不會太油，醬汁也提升雞塊的風味；另外還有推薦「南蠻塔塔雙醬炸雞堡」（NT$180），與台灣的「Bonjour朋廚烘焙坊」合作，特別製作適合放入鷄笑炸雞的麵包，放入烤箱加溫後，放上特製美乃滋、南蠻醬、炸雞、高麗菜絲，很簡單的組合，卻吃得出炸雞的風味，配上麵包，口感豐富、增添奶香卻不會把雙醬與炸雞的風味蓋住。鷄笑炸雞於5月13日－5月28日在Sogo忠孝館快閃。

※編輯：Wendy Chen | 來源：各品牌 |

（完整文章請看VOGUE.com）



延伸閱讀

2019最新版！台北15間CP值破表buffet吃到飽總整理

香港製造、台灣就吃得到的7間台北港式餐廳盤點！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。