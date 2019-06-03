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遊地府見到過世阿公！國二女奈何橋被牛頭馬面擋下　醒來才知出大事

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▲▼電話,中年男,父親,爺爺,老年,機車,雙載（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO說，阿公在孫子輩中最疼她，「常叫我傻孫傻孫，爺爺要等喝妳的喜酒.....才甘願。」（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

「我害爺爺被唸超久的…」一名女網友分享「遊地府」的親身經歷，見到過世的爺爺，在奈何橋被牛頭馬面擋下，雙方互相推擠；沒想到她醒來後，發現阿嬤和哥哥坐在床邊急哭，一問才知道原來發生了大事，還驚動城隍爺、池府千歲。有人看完感動地說，想起電影《可可夜總會》。

原PO近日發文說，爺爺是大陸湖北人，孫子輩中最疼她，「常叫我傻孫傻孫，爺爺要等喝妳的喜酒.....才甘願」；但她國小4年級某一天，阿嬤打電話來說爺爺吸不到氧氣桶內的氧氣，叫她和哥哥趕快去幫忙，當時手機並不普遍所以聯絡不到爸媽。

請繼續往下閱讀...

「我跟哥哥兩個用哭的，騎腳踏車過去阿嬤家⋯」原PO表示，進屋看到爺爺躺在阿嬤身上動也不動，「我不敢在面前哭，我直接躲進廁所哭很大聲，然後哥哥也進來一起哭」；當時已叫救護車，救護車快來時，爸媽剛好都回來，媽媽跟爺爺上救護車，爸爸的車跟在後面。

原PO指出，爺爺因氣喘病發，到院時已死亡，享壽69歲；她國二下學期某天下課，她在神祖牌前燒香拜拜對爺爺說，「我很想祢，為何祢從來都不來到我的夢裡面看看我」，拜完後突然一陣睡意，她就跑進房間睡覺。

▼原PO在小四時，爺爺因氣喘病發過世。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pxhere）

▲▼ 醫院 。（示意圖／免費圖庫pxhere）

「我在夢裡看到了爺爺，我哭著跟爺爺說，祢為什麼那麼久都沒有來夢中看我？一定要我唸，祢才肯來嗎？」原PO擦乾眼淚後，突然問爺爺「祢家在哪裡？帶我去看看啊？」

原PO表示，爺爺很開心答應，指著奈何橋說，「過那個橋走過去沒多遠就到了」；她跟在爺爺後面，走到橋中間被牛頭馬面擋下。以下是她和牛頭馬面的對話：

牛頭馬面（翻書）：報上名來！妳陽壽未盡，這橋妳不能過。
原PO：過一下會怎樣嗎？我只不過要去爺爺家玩而已⋯通融一下吧？
牛頭馬面：奇怪，妳明明陽壽未盡，怎麼可以跑來地府？橋讓妳過....妳會往生，換我們有罪！

原PO回憶，當她跟牛頭馬面站在橋中間推擠不讓時，「一道光芒照射整個地府，是池府千歲來了！祂穿著戰袍打武拳，打完武拳後便說，『信女某某某！陽壽未盡，吾打妳回去陽間，未往生之前不得再踏入地府！』」

「我就這樣被池府千歲打回陽間後....我醒了！」原PO指出，睜開眼時看到哥哥、阿嬤坐在床邊。以下是她和哥哥、阿嬤的對話：

▼原PO遊地府驚動城隍爺救人。圖為新竹都城隍廟供奉全台官階最高的城隍爺。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

新竹都城隍廟供奉全台官階最高的城隍爺。（圖／記者陳俊宏攝）

原PO：你跟阿嬤兩個怎麼坐在我床邊？
哥哥：妳知道妳有斷氣嗎？身體都沒溫度了？我一直搖妳都搖不醒，我才趕快叫阿嬤來的！
阿嬤（眼眶泛紅哭了）：哥哥跟我說的時候，我也不信妳沒呼吸了，結果我摸妳的脈搏，真的沒心跳了。我趕緊打給妳爸媽，說妳好像過世了！
原PO：其實.....我剛在地府欸？
哥哥：妳怎麼會突然跑去地府？妳知道妳突然沒心跳、身體冰冷沒溫度，阿嬤一直按妳的人中，我是一直叫妳一直搖妳，但妳就是沒任何反應？
原PO：是誰會知道跑去地府，然後我就沒心跳了啦？我就看到爺爺啦，我問爺爺家在哪裡⋯爺爺跟我說橋過去沒多久就到了！我就在橋中間跟牛頭馬面在那邊推擠啊，說我還沒死不可以過去。
哥哥：爺爺跑過去橋，妳沒過去是因為被擋下來？啊不就還好妳沒過去？不然今天妳就真的過世了？
原PO：應該是吧⋯沒辦法！看到爺爺太開心了，沒想這麼多！可是後面我會回來是被池府千歲帶回來的，被帶回來後醒過來，就看見你們兩個的表情非常哀怨。
哥哥：因為妳突然這樣，我跟阿嬤嚇死了，趕快叫阿嬤打電話給爸媽。
阿嬤：我要趕快去打電話跟妳老母講說，叫他們不要過來了！

原PO說，後來爸媽還是有到場，且城隍爺來起駕便說，「吾剛才有去找你父親（爺爺），吾叫祂（爺爺）以後不准帶家裡任何人下去遊地府！你父親（爺爺）說，祂也不知道說帶孫女過橋會往生，說祂以後知道了！要不是牛頭馬面通知吾的時候，吾在忙，吾叫池府千歲趕下去地府帶信女回來！待在地府太久，若沒神明去帶回來，是沒辦法自己回來的！」

▼原PO說，事後爺爺的神祖牌被阿嬤、爸媽狂唸，「感覺好像是我害到爺爺被唸」。（圖／示意照／CFP）

▲▼孫子,乖孫,祖孫,爺爺,奶奶,阿公,阿嬤。（圖／CFP）

原PO表示，城隍爺喊她的名字說，「某某某過來，我幫妳收驚收一收，順便幫妳把氣打出來」；城隍爺退駕後，爺爺的神祖牌就被阿嬤、爸媽狂唸，「感覺好像是我害到爺爺被唸」。

此文在「靈異公社」臉書社團引起熱烈討論，有人好奇，「想知道地府長怎樣，跟之前那些電影演的一樣嗎？牛頭馬面也是長那樣嗎？」原PO回「欸！祂們有時候會化成人形，有時候就真的現形牛頭馬面的模樣給你看。」

有人笑說，「阿公也是第一次啊」；原PO回，其實城隍爺還有說，「阿公都沒來夢中找我是因為都在泡七辣（台語，交女友）。」

有人直呼「城隍爺和池府千歲好厲害」；原PO回「金欸（台語，真的）！遇到事情才知道沒祂們不行。」一名網友表示，「爺爺好可愛，想起《可可夜總會》了！溫馨又永遠存在著的家人！」原PO回「知道爺爺在地府過得很好，我覺得安慰了。」

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關鍵字：城隍爺,爆系故事館,遊地府

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