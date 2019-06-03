月底救星！高雄炒飯炸出紙盒「還附水煮蛋」　價格曝光他驚呆：老闆菩薩轉世

▲ 爆炸炒飯 ！（圖／舞食旅台灣。amos的走跳日常授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／綜合報導

這老闆佛到是菩薩轉世嗎！臉書粉專「舞食旅台灣。amos的走跳日常」日前貼出一張「超佛系爆炸炒飯」的系列照，炒飯衝出便當盒的模樣讓網友們都驚呆了！加上炒飯的價錢也是不可思議地佛心，讓amos直呼「月底吃土也不用怕了」。

amos表示，這間傳統炒飯位於高雄市楠梓區壽豐路，但是它並沒有店名，是間隱藏版的無名炒飯，沒有固定休息時間，只要門口有擺桌椅就是有賣，且一般營業時間是早上9點到下午2點而已。

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粉專指出，炒飯的份量多到「不知道從哪裡挖」，因為不管怎麼吃都會掉得滿桌都是；鹹香的傳統口味裡頭還有肉絲跟蝦仁，另外還附一整顆水煮蛋，一次可以吃到兩種口感的雞蛋，相當幸福。

▲▼ 這樣只要50元啊！！

最重要的是，這樣盒子都蓋不緊的爆炸炒飯竟然只要50元，讓amos笑說以後月底口袋剩幾個零錢也不用怕，「月底沒錢吃土的時候，要來這邊買炒飯分三餐來吃了。」

網友們看完也紛紛標記好友，表示「滿到誇張」、「太驚人了」、「我住楠梓四年，還真的沒聽過這間」、「光看就飽了」、「兩個人吃都吃不完」、「台北有外送嗎」、「買兩盒，一家四口的晚餐就輕鬆搞定了」。

另外amos的IG上也是充滿各種美照，目前有2萬多人在追蹤，包含各種平價和創意美食；其中他大推一間「泰奶布丁」，搭上爆米花和珍珠，不同的口感在口中交織出新滋味，推薦有到高雄的朋友有機會一定要嚐嚐。

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▼ 泰奶布丁看起來也超好吃。