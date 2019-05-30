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「後事都交代好了！」館長自爆被恐嚇　向粉絲喊話：幫我照顧家人

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▲▼「後事都交代好了！」館長自爆被恐嚇　向粉絲喊話：幫我照顧家人。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube、臉書）

▲館長也不是省油的燈，回擊「早已把後事交代好了！」（圖／翻攝自寶寶愛館長YouTube）

網搜小組／綜合報導

 「館長」陳之漢經常透過直播針砭時事，大砲風格與正義硬漢形象，深受網友追隨！近日館長因改變政治立場，除了遭到黑粉恐嚇，更引來殺身之禍，對此，他老神在在喊話「後事都交代好了，我怕什麼」。

「很大尾，不要以為沒人敢動你！」昨（29）日，館長開直播轉述有人出言恐嚇，面對生命遭到威脅，他坦蕩蕩回嗆，自張明晏恐嚇事件後，早已把後事交代好了，若自己有個三長兩短，已拜託幹部、股東們照顧妻小。

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館長也向粉絲喊話，「如果有一天阿館不在了，請照顧我的家人、支持我的品牌，不要讓這品牌不在了」，也不忘自嘲，自己死後應該是下地獄，「在地下看著我的公司成長，這樣我也會開心」。

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▲▼「後事都交代好了！」館長自爆被恐嚇　向粉絲喊話：幫我照顧家人。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube、臉書）

▲館長說，如果「可以死的渾然不覺」，這輩子就值得了。（圖／翻攝自飆捍臉書）

檢視一生事蹟，館長表示「幫助這麼多弱勢，站出來幫弱勢講話，關心我們國家的政治，我也希望我們國家過的更好」，也自認一路走來問心無愧，若因政治被殺害，「我會蠻開心的」。館長忍不住感慨「人死才有名嘛，人死後更有名嘛」，也許真正去世後，黑粉們去檢視他為台灣所做的，說不定會眾人會開始緬懷，「這樣豈不是我比總統還屌？」

最後，館長更自爆一天僅睡2至3小時，「你以為我很快樂嗎？」要做公益、開直播、受訪問、工商會議、經營公司等龐大壓力，事情更多責任越大，他坦言有時候會出現「早點解脫離開這個世界」的悲觀想法。

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關鍵字：館長,恐嚇,陳之漢,後事,直播

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