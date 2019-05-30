美中女主播辯論戰「狂吸1.5億瀏覽」卻不直播　改實時報導網質疑

▲中美女主播辯論貿易戰登場。（圖／ETtoday製）

記者林瑩真／綜合外電報導

中美貿易戰延燒到媒體界，中國國際電視台（又稱中國環球電視網，CGTN）主播劉欣槓上福斯商業頻道女主播雷根（Trish Regan），2人相約在台灣時間30日上午8時「LIVE貿易辯論」。隔空交火後網路約辯論，在微博上吸引了1.5億人次瀏覽，然而，CGTN突然改口不直播這場辯論戰，引起網友質疑。

CGTN原本同意直播辯論戰，卻在前一天下午5時發出聲明，「由於版權原因，CGTN無法對劉欣與雷根關於中美貿易的對話進行直播」。CGTN指出，劉欣是以嘉賓身分參與節目，版權歸屬於FOX電視台，溝通過後仍未獲得節目授權，因此無法進行直播，改為實時報導。

從允諾直播到改口相當快速，對此，中國網友們紛紛質疑「版權授權真的那麼難嗎？藉口吧？」「沒要到授權就公布要直播？不合理吧！」旅美政經分析人士秦鵬則在推特分析，原因是中國不敢讓人民聽到違背WTO承諾、貿易談判出爾反爾等問題，因此會重新剪輯才在國內播放。

▲劉欣批評雷根談中美貿易戰缺乏事實根據。（圖／翻攝自YouTube／真视频）

辯論起因於劉欣批評雷根談論中美貿易戰缺乏事實根據，接連指稱中國的繁榮是以美國利益為代價，三度譴責中國從美國人身上「偷走」數十億美元，「仔細分析她所說的話，這些都是情緒上的言語和指責，沒什麼實質內容。」

發言讓雷根不滿，在推特發文回擊，不料，劉欣又翻牆到推特叫嗆，多次隔空交火後，雷根邀請劉欣到電視節目中，在台灣時間30日上午8時、以中美貿易戰為題展開「誠實的辯論」。

綜合媒體報導，中、美兩國女主播公開辯論，在微博成為熱門話題，與辯論相關的標籤已經有超過1.5億人次瀏覽，大批網友接連轉發，就是要為劉欣聲援。外界認為，中國應是想推動官媒參與全球話題，來塑造國際話語權，因此同意劉欣出戰辯論。

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