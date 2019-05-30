客點「大冰奶去冰」…工讀妹蛤一聲：要冰還是溫的？　老闆娘一招解決

▲客人說「我不要有冰的感覺，我想要涼涼的…」（圖／示意照）

網搜小組／綜合報導

一名客人到早餐店點「大冰奶去冰」，讓工讀生妹妹很為難，結果眼神犀利的老闆娘出招了，過程全被另一名女客人目擊。有網友直呼「老闆娘這種回答聽了真爽」；但也有人認為，「工讀生是不是有語言障礙啊」？還有人說「涼奶正解」。

這名女客人今天（30日）在「爆怨公社」臉書社團還原三方的對話：

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客人：我要一杯冰奶茶…去冰。

工讀生妹妹：蛤？所以是要冰還是？

客人：就…冰但不要太冰。

工讀生妹妹：我給你溫的OK嗎？

客人：噢…我不想喝溫的…

工讀生妹妹：我們的冰奶都只有冷藏，沒有再加冰塊了，這樣可以嗎？

客人：不行欸…我不要有冰的感覺，我想要涼涼的…

工讀生妹妹、原PO、客人：………

眼神犀利老闆娘：奶茶賣完了。

客人：喔，那算了。（離開）

原PO：請問…冰奶…

老闆娘：有！大的小的？

▼原PO分享在早餐店的見聞引起網友討論。（圖／資料照／記者錢玉紘攝）



對此，許多網友稱讚老闆娘，「反應好快」、「老闆娘果斷」、「老闆娘高招」、「老闆娘好棒，不得罪客人又不讓員工為難」。但也有人認為，「工讀生是不是有語言障礙啊？客人要冰奶茶去冰.....他們的又沒加冰塊，就直接給客人就好了，為什麼還要再多問是不是要冰的？還說要給溫的，一開始就直接給就好了。」

另一人也說，「客人說要去冰，你家冰奶本來就不加冰塊，那就直接給他就好不是嗎，還繼續問下去困擾自己。」還有人說這應該叫「涼奶」，「早餐店店員講的冰奶茶就是客人要的啊，只是應該叫「涼奶」（冰冷藏沒冰塊），冰奶應該是有冰塊的。」