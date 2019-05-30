假經紀人誘宋讚養拍裸照獲交保　住處搜出不雅照「網路抓的」

▲宋讚養28日自爆遭經紀人以裸照與影片威脅詐騙。（圖為資料照／翻攝自YouTube／HimmTV）

記者劉昌松／台北報導

來台發展演藝生涯的韓國藝人宋讚養，28日自爆遭李姓經紀人設局拍裸照和影片，檢警追查後，將李嫌聲押禁見獲准，持續清查發現李男還涉嫌打著宋的名義對外詐財，經傳喚證人鞏固相關證據後，李男已經認罪，法院認為已無羈押必要，日前裁定李男5萬元交保，檢警已加快偵辦腳步，盡速清查是否有其他受害人。

宋讚養因為幼年時期在台灣就學，講得一口流利中文，因為想在台灣娛樂圈發展，上網尋求協助，此時李姓嫌犯聲稱可以幫忙找經紀人、娛樂公司高層幫忙，結果其實都是李嫌1人分飾2角，誘騙宋赤裸拍下影片、照片。

接著李男涉嫌一面以公布裸照要脅宋聽命行事，不可以脫離經紀關係，一面打著宋的韓國藝人名號在外騙錢，最後又偷偷檢舉宋涉嫌在台非法打工，宋回韓國後找律師在台提告，台北地檢署指揮警方搜索並帶回李男，依詐欺、恐嚇等罪向法院聲押禁見獲准。

據了解，檢警搜在李男住處，除了搜出宋的照片外，還發現其他人的裸照，不過初步清查，幾乎都是網路上抓取的檔案，由於後續傳喚的證人指證歷歷，李男坦承犯行後，向法院聲請停止羈押，法官裁定李男5萬交保候傳，檢警後續將加快偵辦腳步，清查確認是否有其他人受害。

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