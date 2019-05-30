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影／美中女主播激辯16分鐘…官媒報導僅4句話　網友傻眼：到底談了啥？

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▲▼中美女主播辯論。（圖／翻攝自央視新聞）

▲美中女主播辯論今早登場。（圖／翻攝自央視新聞）

記者林瑩真／綜合外電報導

中美貿易戰引發兩國女主播的辯論之爭！中國國際電視台（CGTN，又稱中國環球電視網）主播劉欣槓上福斯商業頻道女主播雷根（Trish Regan），相約在節目上公開辯論。不過中國網友不滿指控，雷根在劉欣開場白就連連插話，整場辯論也幾乎是「你問我答」，根本沒有辯論意義。

雷根邀請劉欣在她的直播節目中公開以中美貿易戰為題辯論，但雷根開場介紹劉欣時，就說劉欣所屬的CGTN被中國所控制，讓劉欣不滿回應「我並不是中國共產黨成員，我不是代表共產黨，我只代表我自己以及以及身為CGTN主播的觀點」。

隨後，雷根問到中國竊取智慧財產權的問題，劉欣則回應「每個國家都有此狀況，但不能藉此就說中國人到處偷東西」，在技術發展及合作方面，有時候是必要的，分享技術是一種互相學習；但此話惹得雷根當場回嗆：「學習要付錢啊！」

不過雙方並未就此大吵，反而冷靜下來談論中國經濟問題，雷根欣賞劉欣曾評論要中國減少關稅，而劉欣對雷根質疑的「國家資本主義」（STATE CAPITALISM）回應是「有中國特色的資本主義，有活力且開放」。

▲▼中美女主播辯論。（圖／翻攝自央視新聞）

▲中國網友力挺劉欣，但官媒報導卻只有劉欣的4句發言，完全沒有雷根的發言。（圖／翻攝自央視新聞）

辯論最後結束於劉欣邀請雷根有機會訪問中國，雷根則欣然答應。雖然整個過程相當平和，但翻牆觀看的中國網友卻十分不滿，「原來雷根只會嘲諷和插話」、「根本只是你問我答」、「我看了直播，確實大部分是劉欣在回答問題」、「大家期望值是100分的話，這場辯論能打20分，還沒開始就已經結束了」、「再來一場吧，下次用中文辯論」。

不過有網友指出，插話一事可能是衛星連線有時間差，並非故意，且雷根有為此致歉；也有網友說「為什麼（官媒）不願意公開完整版，不放完整版大家都沒有發言權」、「想看全中文的完整版」。

至於CGTN因版權問題，從直播改為實時報導，但逾16分鐘的辯論只紀錄了劉欣的4句發言，雷根發言一個字也沒報導，讓關注的網友相當傻眼，紛紛留言「到底談了啥」、「我都不太懂，美國人說了啥」、「對話呢？怎麼沒有雙方的問和答呢」、「這就結束了？這也叫辯論嗎」、「這個也算直播」、「我根本就沒看懂」。

▲▼ 美中電視女主播辯論貿易，福斯《雷根黃金時段》（Trish Regan Primetime）主持人雷根VS中國國際電視台《欣視點》主持人劉欣。（圖／ETtoday製）

▲劉欣與雷根的背景比較。（圖／ETtoday製）

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