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台中夜唱摩鐵續攤！友被附身翻白眼笑：傷的是她肉體　八字重男狂嗆結局曝

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▲桃園市彭姓男子今年2月間與友人在中壢區某KTV歡唱，酒後與人發生爭執，員警據報處理時彭男拒絕盤查還出言辱罵，一度企圖奪槍，但終被制伏送辦。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲原PO說，他們一行人大約喝4箱啤酒。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pxhere）

網搜小組／綜合報導

「我第一次遇到這種情況完全嚇傻…」台中一名女網友和朋友到摩鐵，結果其中一名女生朋友被附身，眼球持續翻白；過程中一名八字重的男性友人一直嗆，「祢要不要馬上離開，我請我家這尊降駕，祢就知道我的厲害！」原PO說，她事後嚇得馬上去收驚。一名宮廟人員表示，「處理陰的也不會一開始就這麼嗆啊！都嘛是先禮後兵。」

原PO近日發文說，他們一群人從26日深夜11時多在KTV開始喝酒，隔天清晨6時移到某間汽旅繼續喝和聊天；約上午9時多，一名女生上完廁所回座後，她突然開始不對勁，先是腰痛、瘋狂打嗝，眼球一直翻白，「接著卡到被附身，全部的人都嚇傻了⋯」

請繼續往下閱讀...

原PO指出，其中一名A男一直碎唸，「 不可能會有陰的靠近，我有去算過，我非常重，在我附近的範圍不會被靠近，唯一能靠近的只有我前妻拿掉的兒子。」她一直問旁邊另一對情侶「她是起乩嗎」，此時大家都沉默不語。

▼原PO說，很常跟酒肉朋友KTV夜唱、汽旅喝酒，這種情況還是第一次遇到。（圖／示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

▲▼酒吧,派對,開趴,party,夜生活,俱樂部,club。（圖／示意圖／pixabay）

「突然祂開口了：『你們都空空，連我是神是鬼都不會分』」，原PO說，A男聽完嗆「祢要不要馬上離開，我請我家這尊降駕，祢就知道我的厲害」；祂一直笑，「來試啊，反正傷的是她的肉體，不是我。」

原PO表示，過程中很混亂，A男持續嗆祂，有人拿護身符壓祂，僵持一小時多才完全退散，女生馬上昏厥一直嘔吐，「嚇到我結束後趕快去收驚拜拜⋯我第一次遇到這種情況完全嚇傻，還好同行的有人會處理。」

此文在「靈異公社」臉書社團引起討論，有人好奇到底是神是鬼？原PO回「祂一下說祂是A男的兒子，一下說祂是那間房間出事過的女生，一下說被卡到的這女生原本是乩身，答應人家的事沒有做到。超混亂，我根本不敢靠近。」

有人認為，女生應該真的醉了；原PO回，「確定不是酒瘋⋯看到她一直打嗝不間斷、眼球持續翻白，真的很嚇人。」還有人直言，「我只想知道你們有沒有嗑藥」；原PO強調沒有，他們只喝4箱啤酒，「我跟朋友不碰那種東西」。

▼原PO說，事後嚇得去收驚拜拜。（圖／示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

▼香爐,香,拜拜,宮廟。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

有人詢問「最後是怎麼退的」？原PO回「大家叫A男不要再出聲刺激祂，我也記不太清楚，同行友人就是一直唸那女生的名字回魂，請祂離開。」有人認為，「A男這樣其實滿危險的，附在她身上的是鬼，因為神明才不會說『反正傷的是她的肉體』這種話」；原PO回，「不懂他在白目什麼，他可能覺得他的老大可以對抗吧。」

一名宮廟人士也說，「這A男挺有種，我在宮廟服務，處理陰的也不會一開始就這麼嗆啊！都嘛是先禮後兵，我很確定A男沒有被釘過，釘一次就會怕了。」

還有人表示，「包廂本來就會聚陰了，我朋友之前去唱歌也是跟妳一樣，後來帶去宮廟處理才沒事。」原PO回，「我生平第一次遇到這種狀況，我跟一些酒肉朋友很常跑KTV夜唱、汽旅唱歌喝酒，完全都沒發生過類似情形。」

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關鍵字：靈異公社,附身,摩鐵,KTV

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