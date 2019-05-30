被封最強人類！他好奇發問…館長「守得住隨機殺人嗎」　網這樣分析中肯炸

▲館長是成吉思汗健身俱樂部創辦人。（圖／翻攝自飆捍臉書）

網搜小組／綜合報導

「館長」陳之漢是成吉思汗健身俱樂部創辦人，180公分115公斤魁梧體格，加上40秒KO海陸特勤等事蹟，被許多人封為「台灣最強人類」。日前有網友在PTT發文，文中表示，最近日本發生多起隨機殺人案，台灣之前也發生過類似案件，他便好奇發問「如果館長遇到隨機殺人犯，能守得住嗎？」

這位網友在PTT的Gossiping板上貼文，文中表示「最近日本連續發生隨機殺人案，台灣之前也發生過，但好險最近治安還不錯」，並問如果是館長遇到隨機殺人犯，能部不能守得住。原PO還貼出館長如果遇到殺人犯，可能會有4種反應，分別是：

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1.館長開啟三字經連珠炮模式 嚇得殺人犯落荒而逃

2.館長當場十字固定壓制殺人犯

3.館長叫殺人犯先去深蹲

4.館長不敵殺人犯，落荒而逃

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▲網友好奇，館長是否能守住隨機殺人。（圖／翻攝自飆捍臉書）

原PO也在留言處表示，「之前看過一部短片，訓練有素的搏鬥高手，空手對上拿小刀的歹徒，結果被殺假的，雖然只是模擬，但還是很逼真」、「我覺得館長如果跟殺人犯硬幹，或許有機會制伏，但一定會被砍到，在制伏前要先看館長能承受多少刀傷，以及有沒有傷到要害」。

看到貼文後，有人認為就算是館長，也敵不過刀子，「肌肉擋不住刀子」、「美國不是有個摔角手被小混混用小刀幹掉」、「你叫館長練的再壯也擋不住刀子」、「他自己有講過，近距離沒辦法，中距離還有一搏的機會」、「赤手空拳很難打贏有武器的」、「刀的速度很快，基本上跑為上策」、「你沒看過鄭傑事件傷者照嗎？有個明顯有健身的右手肩被砍很深一刀，都是血」。

▲館長被許多人封為「台灣最強人類」。（圖／翻攝自飆捍臉書）

但也有網友覺得館長可以，「他格鬥技那麼強，奪刀是基本的好嗎」、「一個鞭腿就收工了啦……普通人尻到根本直接倒」、「我覺得拿刀子的人，會被專業的館長打爆」、「簡單說就是第一下沒讓館長死就是你死」、「他陸戰的，擒拿怎麼可能不會，空手對小刀還可以，再說只要被他尻一拳，普通人應該暈了」。

還有人貼出一段影片「【館長談】奪棒優劣分析」，是館長2018年5月5日的直播存檔，當時館長在直播中表示，電影裡的武打動作都不是真的，像是奪刀、奪槍、奪棒等動作，基本上全是套招，沒辦法在事件真實發生時那樣做館長更在直播中示範奪棒是相當困難的事，但也教大家逃跑的方法，以及他自我防衛的動作。

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