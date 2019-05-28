阿嬤入殮「眼皮打開」直瞪　殯葬員發毛…按摩喊話：給您穿很瞎趴喔

▲阿嬤的手突然抖動，讓原PO愣住了！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「您一路好走…」一名殯葬業者分享玄奇經驗，他要將一位阿嬤遺體移至棺木內，正當整理遺容時，祂手指突然抖動了一下，不久後眼皮也打開來。原PO趕緊上前幫祂按摩闔眼，虔誠喊話「給您穿的很瞎趴（台語：漂亮）喔！」

一名殯葬人員經常在臉書《靈異公社》分享工作日常，今（27）日早上9時許，他抵達殯儀館並協助將往生者入殮，為了尊重死者，原PO先貼心喊話「阿嬤小成幫您換床喔」，小心翼翼扶著遺體從館內擔架移置棺木內，接著整理壽衣、頭擺正與闔上眼皮。

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正當原PO抬起阿嬤冰冷的手，要準備塞庫錢時，「咦？祂的手指，很確定嬤的手指動了一下」，儘管內心覺得毛毛的，但他仍故作鎮定，繼續抬起另一隻手塞庫錢，所幸這次無任何異狀，原PO心理默念「好蕾噶在（台語：好佳在）…好險沒動」。

隨後原PO按照習俗，緩緩擺放壽內衣褲、蓋蓮花被、元寶與108朵蓮花後，確認一切妥當後，再請家屬確認遺體狀況，怎料大家往棺木一看，「阿嬤的眼皮怎麼又開了」，原PO趕緊上前幫阿嬤輕輕SPA按摩，接著溫柔闔上雙眼，「阿嬤給您穿的很漂亮（瞎趴）喔！您一路好走」。

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▲網友對原PO的工作備感尊敬！（圖／翻攝靈異公社）

文章掀起熱議，網友不可置信驚呼「有點驚嚇指數，阿嬤調皮」、「每次看你貼文，都替你一身冷汗，真的感恩您做好事，讓已逝者有尊嚴的離開」、「感謝有您的細心幫忙讓她漂亮走完最後一程，辛苦了」、「想念阿嬤了」、「好貼心且細心的菩薩，感恩您」、「辛苦了！我阿嬤剛過世不久，又想到阿嬤了」、「爸爸剛走，那畫面又浮上心頭了謝謝」。

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