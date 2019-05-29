老人才挺韓國瑜？　羅智強：韓國瑜年輕族群「全面崩盤」

▲羅智強稱韓國瑜的年輕人支持度已經全面崩盤。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



記者林彥臣／綜合報導

在過去幾次總統大選，年輕人的支持度往往都是勝選的關鍵，台北市議員羅智強在新聞節目《關鍵時刻》上提醒韓國瑜，韓國瑜的年輕族群已經「全面崩盤」，很多年輕的社群都在罵韓國瑜，造勢動員人氣很高也是因為最有行動力的正藍旗。

主持人陳瑩根據網路溫度計統計的聲量排行指出，韓國瑜的聲量排行還是第一名，郭台銘第四名，韓國瑜正面聲量20%，郭台銘正面聲量21%還比韓國瑜高，負面聲量的部分韓國瑜是33%，郭台銘包括與蔡英文、柯文哲相比富面聲量是最低的。

▲網路聲量顯示，韓國瑜負面聲量最高。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



羅智強分析，這個數字還要再加一個解讀，這是半年數字，在韓國瑜發表五點聲明之前，正面聲量是大的，真正最大的負面聲量是兩個高峰，一個是五點聲明，一個是黃捷的影片，光這兩個高峰算進去就讓他變成這半年裡面負評最高的，這是韓國瑜一個危機。

羅智強說，韓國瑜透過在這幾場大場是要告訴大家「我（韓國瑜）還是人氣之王，跟著我走沒有問題」，這樣的一個造勢可以達到一個止滑效應，應該是有，這止滑效應使得韓國瑜有機會以緩幅下滑的方式贏得初選，但是韓國瑜真正的挑戰恐怕不是初選而是大選。

羅智強提醒韓國瑜，「我必須很嚴肅的講，今天在網路中間跟所謂的年輕族群的盤，韓國瑜已經處於全面崩盤，這我必須講全面崩盤，你去看年輕的社群裡面，全部都是在罵韓國瑜，為什麼？因為黃捷的影片，加上這段時間選跟不選的這個所謂撕裂的效應，包括很多人在用所謂的唯真不破，去突顯說今天韓國瑜的左右為難，這種種的效應其實已經在所謂網路的中間群在發酵」。

羅智強說，「所以韓國瑜不能說今天你動員的人氣高的、人數多的，你就以此所謂掉以輕心，因為你動員出來的我告訴你還是正藍旗，正藍旗你的支持度非常的鐵，所以這些人有行動力會站出來，但是大選你要贏，是不能只靠正藍旗」。