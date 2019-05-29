稱韓國瑜不是庶民　柯文哲再評「凱道誓師大會」：沒這個必要

▲柯文哲認為韓國瑜「非庶民」。（圖／記者陳家祥攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲接受昨日接受《東森新聞》專訪時談到2020總統大選，他也談到以確定參與初選的鴻海集團董事長郭台銘以及高雄市長韓國瑜，但他認為，韓國瑜的妻子李佳芬是政治世家，怎可算是「庶民」。另外，他也表示，韓國瑜6/1要上凱道「其實沒必要」。

柯文哲在訪談中談到，郭台銘與韓國瑜的競爭是否是「權貴與庶民」之爭，柯文哲表示，郭台銘根本稱不上是「權貴」，因為郭不是是富二代或政二代，也是窮人出身的，但韓國瑜也不是庶民，「拜託，他太太那邊縣議員加起來，都50年了，怎麼會是庶民，都是『標籤化』」。

李佳芬的父親李日貴擔任三屆雲林縣議員，後來身體變差由女兒接班，李佳芬也當了三屆議員，其弟弟李明哲為現任雲林縣議員。



對於韓國瑜即將在6/1日上凱道參加誓師大會，柯文哲認為這根本就不必要，「要做到平常心真的很困難」。另外，談到韓國瑜日前被爆出在北農期間時常「花天酒地」，柯文哲表示，當時韓就算是半個生意人，生意人的生活就是那樣。

至於談到參選2020總統大選，主播吳宇舒問道，柯最新民調上漲，似乎藍綠通吃，「但如果你8月還沒決定的話，哪來得及呢？」，柯文哲則回應，民調上漲是因為大家都在做錯事，台灣民眾總算看到正常人，選不選總統則會在「9月17日前決定」。這也是他首次在鏡頭前曝光確切日期。

節目期間，柯文哲也分享出訪成績單，他表示，美國是65分，中國大陸大概怎麼考都是55分，日本大概可以考到80分。他說，美國跟大陸是出考卷的，日本跟我們一樣都是被考的，「美中考卷它同樣的題目，答案不一樣，所以除非你見人說人話，見鬼說鬼話，否則你堅持同樣的題目，給一樣的答案，一定考不好。」