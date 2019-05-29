影／參加韓國瑜萬人大造勢？ 吳敦義怒回：我怎麼能夠不公不正！

記者羅婉庭／新北報導

對於韓粉為高雄市長韓國瑜舉辦的6/1府前萬人誓師大會，不少黨內議員、立委將會出席，國民黨主席吳敦義29日受訪時激動表示，「我當然不能去啊！我怎麼能夠不公不正？」。

吳敦義強調，他絕對不會參加任何造勢，參加任何人的活動就變成有所選擇了！那是不可以的，他一定要大公無私。

前總統馬英九與吳敦義上午一同參加「先嗇宮建宮265週年暨神農大帝聖誕遶境祈福活動」。針對黨公職禁止參加是否要「卡韓」，吳敦義激動表示，「我怎麼會知道，你們又怎麼會知道呢？沒有這個事！」。

針對外傳五人小組是否轉向「卡韓挺郭」，吳敦義則是不願回答、轉身上車。

▼吳敦義、馬英九參加先嗇宮建宮265週年暨神農大帝聖誕遶境祈福活動。（圖／記者羅婉庭攝）

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