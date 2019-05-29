韓國瑜要假日選總統！高嘉瑜這樣看…　「年輕人覺得挺韓很丟臉」

▲高嘉瑜、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、ETtoday攝影中心）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜對於2020黨內初選表態「Yes,I do」，不過，依目前民調看來參選人之一的鴻海董事長民調似乎略勝一籌。對此，台北市議員高嘉瑜在28日的政論節目表示，現在年輕人覺得支持韓國瑜很丟臉，更強調韓國瑜跑去選總統的話，市政問題一定會被檢驗。

高嘉瑜在政論節目《新聞面對面》中說，從民調可以看出郭台銘的喜好度比韓國瑜來的高，「年輕人現在覺得支持韓國瑜是一件很丟臉的事」，因為，現在有很多影音作品都把韓國瑜拿來當嘲諷的對象，而郭台銘給年輕人一個希望，覺得可以賺大錢。

反觀韓國瑜的政治操作，高嘉瑜分析，韓國瑜一直營造出被打壓的形像，不管是被民進黨打壓或是國民黨打壓，讓韓粉覺得，他跟國民黨不一樣，他是一路靠自己跟人民站在一起。

高嘉瑜也認為，韓國瑜現在只能靠韓粉的加油打氣，維持自己的聲勢，所以「六一造勢大會」對他來說很重要，但也是一步險棋，如果來的人數比預估的15萬少的話，大家就會拿來做比較，對他的聲勢一定會造成影響。

過去韓國瑜自稱靠著一碗魯肉飯跟礦泉水打選戰，但現在一場又一場的造勢活動辦下去後，高嘉瑜質疑，這樣給大家的感覺是什麼，「會覺得你現在為了選舉花大錢辦造勢，但是你該做的高雄市政呢？」

高嘉瑜強調，高雄接下來會有颱風、豪雨季，韓國瑜的市政處理依定會被檢驗，他引以為傲的高雄路平到時候坑洞一個又一個將如何面對？雖然韓國瑜稱「假日選總統平日忙市政」，但這些問題根本分身乏術，問題是「你能不能把高雄市政顧好，這絕對不是選總統可以帶過的，他必須要面對」。

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