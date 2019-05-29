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雲端最前線／ET民調／藍營郭董領先 力壓柯、蔡、賴

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新聞節目中心／綜合報導

民進黨總統初選「蔡賴對決」白熱化，22日黨主席卓榮泰宣布中執會散會，29日將再次舉行中執會。獨派團體號召千人包圍黨中央，希望藉此讓黨中央聽見基層的聲音。而《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，郭台銘經濟牌獲得肯定，藍營持度首度超越韓國瑜，是否會影響韓國瑜6月1號凱道造勢聲勢？對此議題，《雲端最前線》29日邀請台北市議員高嘉瑜、台北市議員徐巧芯、永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤、時事評論員王時齊，與主持人深入探討。

▲▼蔡英文主持「三年有成 臺灣進步關鍵字」記者會。（圖／記者張凱喨攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者張凱喨攝）

民進黨29日將再召開中執會，前行政院長賴清德28日受訪時喊話總統初選5人協調小組考慮他提出的「贏的策略」，他嘆，自己不能眼睜睜看著民進黨輸掉選戰、讓台灣輸掉民主。而扁聯會、喜樂島、台灣社等獨派團體預計將號召千人包圍黨中央，聲援前行政院長賴清德。對此，黨主席卓榮泰28日發出聲明呼籲，黨內問題是透過協調機制尋求解決，支持者及團體不用動員前去關心。而總統蔡英文初選發言人阮昭雄也於28日上午呼籲支持者秉持「三不原則」：不動員、不前往、不干擾中執會，讓中執會能夠順利進行，也避免不必要的衝突。

此外，鴻海董事長郭台銘投入國民黨總統初選力拼出線，最近忙著與鄉親搏感情，明顯看得出來郭台銘人氣水漲船高，所到之處都被大批郭粉包圍，沿途高喊「總統好」。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，不論帶領台灣開拓國際市場、帶動台灣經濟發展、提高國內就業率，還是提高國人薪資水準的候選人能力，均是郭台銘最獲得肯定，受訪者點名郭台銘的占比均在三成二以上，其次則分別是韓國瑜、蔡英文，但兩人的比例只各占兩成左右。

▼鴻海董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

▲▼郭台銘聯訪行程。（圖／記者李毓康攝）

而在2020年總統選舉國民黨人選方面，郭台銘的支持度28.9%已超越高雄市長韓國瑜的25.9%躍居首位，至於前新北市長朱立倫及前立法院長王金平的支持度分別為8.6%及5.6%。此外，在藍白綠不同對戰組合的候選人支持度方面，當國民黨派出郭台銘，而民進黨由蔡英文總統競選連任，與白色力量的柯文哲競逐時，三人的支持度排序為郭台銘39.0%、蔡英文24.2%、柯文哲19.9%；但民進黨若是由賴清德參選，與國民黨的郭台銘、白色力量柯文哲競逐時，三人的支持度排序則有所變動，三人排序變成郭台銘39.3%、柯文哲23.9%、賴清德14.8%，柯文哲從第三變成第二。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，2020總統選舉，如果柯文哲確定參選，國民黨不論推出韓國瑜或郭台銘，目前都有可能贏過柯文哲及民進黨的蔡英文或賴清德而勝選。對此議題，《雲端最前線》29日邀請台北市議員高嘉瑜、台北市議員徐巧芯、永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤、時事評論員王時齊，與主持人深入探討。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：雲端最前線,直播,ET直播,ET民調,蔡英文,郭台銘,柯文哲,賴清德,韓國瑜

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