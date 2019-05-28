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整修師傅帶女兒上班！她倉庫陪玩…轉頭笑噴　「一群女兒傻瓜」擠門邊喊萌

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▲▼小女孩,萌娃,萌妹,女兒,前世情人。（圖／pixabay）

▲許多人都相信，女兒是爸爸的前世情人。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

「男生對女兒真的不一樣」，一名女網友表示，她之前在超商上班，有幾天店裡在整修，來的整修師傅年紀大約在2、30歲左右。原PO說，其中一個師傅會接女兒到超商，她帶小女孩到倉庫Key資料時，一個轉頭看到更萌一幕，只見一群大男人擠在門邊看著小女娃、嘴上直呼「好可愛」，讓原PO笑呼「很少女耶！」

這位女網友在《Dcard》貼文，文中表示，她在超商上班的時候，剛好有幾天店裡在整修，來的整修師傅年紀大約2、30歲，其中一個師傅去接女兒過來店裡，「他女兒有夠可愛，應該幼稚園而已！一開始超害羞，後面整個玩開」。

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▲▼日本一位單親媽雇用假爸爸騙了女兒10年。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲不少爸爸樂當女兒傻瓜。（示意圖／pixabay）

後來要挑報廢商品的時候，原PO也帶著妹妹，「因為我們挑完報廢要去倉庫電腦Key進去，我也帶著妹妹進去教她key」。原PO說，通常超商的倉庫門，都是一扇門上有一個透明的窗框，「結果聽我另一個同事說，他們5、6個大男人全部擠在那個小框框看裡面」。

幾個大男人不只擠在門上看小女孩，還邊看邊喊「哇！好可愛哦」、「怎麼那麼可愛」、「我以後也要生女兒啦」、「好厲害好可愛喲！」原PO則是笑說，當時聽到動靜的她，一回頭往門邊看，就看到師傅們對著她比「噓」的手勢，讓原PO笑說「突然變得很少女耶！這種感覺好酷」。

▲▼ 父女,父親,女兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲網友笑說「女兒傻瓜這個生物真的很萌」。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，其他人也紛紛笑說，「女兒傻瓜這個生物真的很萌」、「未來的女兒控們」、「男生真的是一個很矛盾的生物XDDD 年輕的時候各種拐妹子，當爸爸之後知道男生很壞所以就警告女兒不可以被騙」、「男友都嚷嚷著以後生女兒要買什麼東西給女兒，我說那兒子呢？他皺了一下眉，然後繼續說要買什麼給女兒」。

還有網友分享自己的經驗，「參加同學的婚禮，看到新娘爸爸眼眶泛淚把新娘的手接給新郎的時候，後面一群男同學都在叫：『以後不要生女兒了好捨不得哦QQ』，瞬間覺得他們很可愛」、「聽過朋友說他很想生女兒可是不知道怎麼教，因為他說他是男生知道天底下的男生都是垃圾」。

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關鍵字：女兒,爸爸,父親,Dcard

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