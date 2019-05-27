和男友分居...她搬回家見媽「家常舉動」秒鼻酸！　嘆：好久沒被當小公主

▲原po見這幕秒鼻酸。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「看到這幕真的想哭。」有位女網友日前和男友吵架分居，沒想到搬回家的第一天，在房間見到媽媽幫她「鋪床」的背影就秒鼻酸，直呼平時在外面要看別人臉色，好久沒有在家裡被當小公主寵了。不少網友看了也超感動，表示真的要好好珍惜，「男友可以換，媽媽只有一個」、「最大的資產就是家」。

一位女網友昨日在臉書「爆廢公社」發文，她表示日前和男友分居，回家第一天在房間看到這一幕馬上鼻酸。只見圖中媽媽正親自為久沒住家裡的女兒鋪床，原來媽媽怕女兒睡不好，特地多鋪一條被子在床上，簡單平常的小動作卻讓原po暖翻，直呼「我都快不想嫁人了！」

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▲ 媽媽鋪床 。（圖／翻攝自爆廢公社）

原po表示，自己都不知道多久沒有回家讓媽媽寵了，「有媽的感覺真好，可以在家當小公主，不用在外面，當個黃臉婆服侍別人，還要看人家臉色。」她也感性告白，雖然和平時和媽媽還是會吵架，但是還是想說「媽媽妳真的辛苦了，我還是很愛妳。」

貼文一出，許多網友都點頭認同，「家裡的大門永遠都是開著，問題是妳會否回來」、「最大的資產，就是自己的家」、「年輕的時候，總是為了愛沖昏了頭，長大才覺得家人永遠才是最愛妳的」、「男友可以換，媽媽只有一個」、「我現在跟老公租房子在台北，每次只要回到媽媽家，我媽都會把房間整理好，3餐都準備我和老公愛吃的食物和水果」。

▲女兒回家，永遠都是媽媽的小公主。（示意圖／CFP）

另外也有網友表示，自己和男友分手時，可愛的媽媽還幫忙把兩人合照剪一半，不過卻留下女兒的那半張，原因是「我女兒這麼可愛不能丟」，讓她感動翻。其它沒有媽媽在身邊陪伴的鄉民則是感嘆「好好珍惜」，「可惜我媽已經不在了，外面的世界再精彩，也比不上家裡的溫暖」、「當你與男友和好或有新戀情時，請記住這一幕及說過的話喔～」。

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