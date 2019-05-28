行李過X光機！安檢秒攔人「箱子裡有青蛙」…本尊曝光　網笑炸：想不到吧～

▲X光照出原PO行李箱裡有青蛙。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／綜合報導

「這大概是半年前發生的事，現在想起來還是很好笑」，一名在國外讀書的女網友貼文表示，當時她去洛杉磯的A朋友家玩，假期結束的時候，和A、B 2位朋友一起搭飛機回北加州開學。要進候機室前，2個朋友先後通過安檢和X光輸送帶檢查，但她卻被安檢人員攔下來，開始一連串的問題，讓3人都很緊張。

這位女網友在《Dcard》貼文，文中表示，安檢人員是個黑人大叔，對方拿著行李箱把她帶到旁邊，並問了一些「妳這幾天去了哪裡？」「妳一個人嗎？」等問題，原PO分別回應「呃……就在市區到處逛逛，然後去了Universal Studio（環球影城）」、「還有跟2個朋友」。

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過程中，A和B也被叫過來，3個人都很緊張。安檢大叔此時便問「妳和妳朋友叫什麼名字？」原PO則回「我叫OO，我朋友叫AA和BB。我們都是大學學生」。這時，安檢人員突然指著X光照片，問原PO「好，那OO，告訴我，為什麼妳的箱子裡有青蛙？」

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▲到底為什麼行李裡會有青蛙 XD（示意圖／pixabay）

原PO聽到後覺得一頭霧水，但一看X光照片後整個傻眼，因為上面真的有個青蛙的形狀，讓她也忍不住直呼，「為什麼有青蛙！是旅行青蛙嗎！」安檢人員接著請她按行李箱密碼、要開箱檢查。

「行李箱打開之後，我們發現青蛙是這個→是我在Universal Studio買的哈利波特巧克力青蛙」，原PO表示，當下安檢大叔也覺得很無奈、很好笑，做完紀錄就放原PO一行人離開。最後她也笑說，「該怎麼說，美國機場安檢的X光真的很厲害」。

▲原來是《哈利波特》中超夯的巧克力蛙啊 XD（圖／翻攝自Dcard）

▲巧克力蛙是日本環球影城7大人氣伴手禮之一。（圖／翻攝自推特）

看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「這笑死，青蛙：想不到吧～」、「太天真了！巧克力蛙在麻瓜面前當然不能讓它跳啊」、「趕快對安檢人員使出空空 遺忘」、「被發現帶魔法青蛙了」、「變形術，肯定是」、「我的吹風機還被當成是槍」、「海關沒發現這青蛙沒有骨頭嗎？」

還有網友也有類似的經驗，「我有一次過海關前面一個男生被攔下來開背包，那男生一頭霧水，結果拿出來一個健達出奇蛋的鐵盒，海關也在笑」、「我分享一個更扯的，我自己因外流汗肥宅的關係，在美國出關的時候很熱全身流汗，安檢的人看到背後貌似有一片奇怪的東西，眼神突然兇惡叫我手舉高搜身，摸到才發現只是流汗貼在背上的衣服」。

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