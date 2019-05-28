願望「見女兒一面」他卻跌倒命危　弟弟求助戶政所…她飛奔醫院盡孝道

▲新竹市北區戶政事務所近日幫單親爸一圓過世前與女兒重逢的心願。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市北區戶政事務所主任陳麗琪28日表示，一名陳先生因兄長病危，不久於人世，生前最大願望為親眼見到親生女兒最後一面，陳先生戶政事務所，希望可以找到失散多年的姪女，幫助兄長臨終前可以和女兒見上一面，戶政所成功找到他姪女，陳先生感謝戶所的積極協助，讓逝者得其願，生者了無憾。

陳麗琪表示，日前陳先生至戶所，希望能替陷入昏迷命危的二哥尋找失聯已久的獨生女，經戶所同仁協助辦理後，順利查陳先生得姪女的聯絡資料，獲姪女首肯後再將連絡方式交予陳先生，讓雙方得以互為聯繫，姪女在得知消息後立即前往醫院，陪伴爸爸走完人生最後的一哩路。

據悉陳先生的二哥在一場聚會中喝了酒，走路跌倒，不慎撞到頭，被人發現送醫時已昏迷不醒。其二哥與女兒之母親並無婚姻關係，於多年前關係失合後，就與對方斷了聯繫。今逢事故，希望北區戶政事務所能提供協助，能讓其父女見最後一面。而陳先生的二哥在與女兒見面後的一個星期後，如願且無罣礙的離開人世。

新竹市政府民政處表示，新竹市政府各戶政事務所一直都有提供尋人服務，依據新竹市尋親服務實施計畫，申請人設籍本市或被尋人曾設籍本市，具正當尋親理由者，皆能持身分證明文件至本市任一戶政事務所申請尋親。

陳麗琪主任也請民眾放心，受理尋親案後，戶所不會將被尋人任何個資提供給申請人，僅將申請人聯絡方式交給被尋人，由被尋人自行決定是否與申請人聯繫，協尋資料及過程絕對保密，協尋服務只會單向將找尋者的聯絡方式轉知被尋者，由被尋者自行決定是否主動與對方聯繫，其資料及查詢結果均會予以保密，歡迎民眾若有需要者可利用此項服務，親至新竹市各區戶政事務所辦理，一圓尋親夢。