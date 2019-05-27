73歲男慘遭分屍「冰箱找到屍塊」　女兒女婿搭機逃北京被捕

UPDATE: Stephanie Ching, 35, & husband Douglas Lomas, 44, nabbed on suspicion of murder in the killing & dismemberment of her father, Benedict Ching, 73, per @SFPD, adding couple fled to Beijing, China & were busted w/help of @DHSgov. Couple held in @LoudounSheriff jail in VA pic.twitter.com/bP9vj4LAvk — Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) 2019年5月25日

國際中心／綜合報導

美國加州舊金山日前發生一起恐怖凶殺案，73歲華裔男子在家遭人分屍，警方在冰箱找到他的頭部和身體部分屍塊，涉嫌重大的女兒與女婿被人發現搭機逃往北京，結果飛機一落地就被逮捕，目前正等待被引渡回美受審。

警方24日表示，73歲程姓男子(Benedict Ching)因為18日沒有上班，同事擔心便報警請警察幫忙調查，警方與他70歲妹妹連繫後，20日前往位於Ingleside德爾蒙特街(Del Monte Street)的家中，發現他早已遭人殺害分屍，還在冰箱裡找到部分遺體。

鄰居透露，死者多年來一直獨居在此，直到最近幾個月35歲女兒史蒂芬妮(Stephanie Ching)和44歲女婿洛馬斯(Douglas Lomas)，突然帶著2名小孩一起搬過來住。警方發現涉嫌重大的2人已經帶著小孩搭上前往北京的班機，最後在國土安全局的協助下，順利在北京機場將他們逮捕到案，詳細案情目前仍待調查。

▼男子無故翹班，警方前往查看發現遭人分屍。（圖／命案示意圖／達志影像）