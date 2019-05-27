從小缺席畢業典禮！廚師爸「這次可以參加了」卻食言　五專妹416字逼哭萬人

▲從小到大，忙碌的父親都沒能參加她的畢業典禮。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／綜合報導

「對不起...我又缺席了。」一名女網友今年將從五專畢業，而擔任廚師的父親，因為身體出狀況，在年初時將餐廳歇業，所以終於有空參加她的畢業典禮，沒想到入院檢查後，發現病情相當不樂觀，現在連孩子的名字都叫不太出來，這讓她擔心又難受，淚嘆「我只想要你好好的。」

女網友在dcard緩緩說道，因為父親是位廚師，工作非常忙碌，所以她學校大大小小的活動，幾乎很少參加，「幼兒園的才藝表演、畢業典禮缺席；國小6年，偶爾會來參加我的校慶，陪我一起跑步，但畢業典禮因為上班缺席，國中的畢業典禮也是。」

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後來，女網友讀了1年高中改上五專，將於今年畢業，而她早已幫自己打了預防針，「因為家裡開餐廳，爸爸可能也沒辦法來」，結果年初父親因為身體不適，決定歇業，還感性地說，「我這次可以參加妳的畢業典禮了，對不起...一直缺席妳每個階段的成長。」

▲廚師的工作非常忙碌。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

怎料原po開心沒多久，卻在父親住院檢查後，發現病情非常不樂觀，直到這個月初，父親難過表示，「對不起，我又食言了，我沒辦法出席妳的畢業典禮」，而她則貼心地回，「沒關係，爸爸你身體不好，好好在家休息就好了，我也捨不得你累，趕快休息哦。」

隔天起床，父親的狀況更糟了，除了他們的名字都叫不出來外，睡覺的時間也比清醒還多。面對這樣的打擊，她不禁淚喊，「爸爸…我不需要你參加我的畢業典禮，我只想要你好好的。」

滿滿洋蔥文一出，引來上萬網友按讚，也紛紛獻上鼓勵與安慰，「爸爸一定會好起來的，加油」、「妳可以輕輕在耳邊跟他說話，這是一種安撫，他也聽得見」、「希望妳爸爸早日康復！我覺得他很愛妳」、「我爸也是，每次要畢業就很心酸」、「看了很心疼」。

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