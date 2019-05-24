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胎兒無心跳…引產「屍體變形脫皮」竟傳哭聲！她淚：不是媽媽不要祢

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胎兒無心跳…引產「屍體變形脫皮」竟傳哭聲！她淚：不是媽媽不要祢　(圖/靈異公社、pixabay)

▲寶寶無生命跡象，身軀被產道擠壓而變形。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「不是你媽媽不要祢…」一名護理師分享一段暖文，一名孕婦到診所淚訴，腹中胎兒失去心跳而成了死胎，只好忍著劇痛引產，沒想到寶寶出來後，屍體嚴重變形，讓原PO好揪心。不可思議的是，在產房的同事竟聽見寶寶宏亮的哭聲，玄奇卻又溫馨的故事，令網友直呼「孩子一定也捨不得媽媽」。

一名女網友在臉書《靈異公社》分享洋蔥文，20多年前，她在婦產科擔任護理師，某天，一名韓國籍的孕媽咪淚流滿面走進診所，醫師檢查後，發現寶寶沒有生命跡象，韓女才娓娓道來，「非常期待這個孩子的到來，卻不知道為什麼小孩心跳突然停止。」

請繼續往下閱讀...

來診所前，韓女早在大醫院得知噩耗，但因為老公要上班，加上想找女醫師引產，最後才決定到原PO的診所處理後事。原PO不捨表示，韓女是一位非常堅強的女生，「即使很痛，她也不會一直叫我」，直到隔天下午，韓女發現子宮頸打開，感覺寶寶要出來了，才開口尋求協助。

原PO回憶，因寶寶是死胎，「在產道硬生生的被擠出來，頭顱明顯變形，手腳的皮膚也有些部位大面積掀開」，直到碰觸孩子那瞬間，原PO心中默默祈禱，不是媽媽不要祢，是你們的緣分太淺，「我幫祢把衣服穿上喔」，並緩緩將寶寶安置在盒子裡。

沒想到，待在產房的同事忽然大聲詢問「小孩怎麼在哭？」原PO趕緊看向寶寶屍體，確認沒聽見任何哭聲，一臉錯愕回應「怎麼可能，妳要不要來看看？」結果同事嚇得寒毛直豎，站在一旁搖頭不願靠近。

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胎兒無心跳…引產「屍體變形脫皮」竟傳哭聲！她淚：不是媽媽不要祢　(圖/靈異公社、pixabay)

▲原PO表示，沒有後續韓女的消息。（圖／翻攝自臉書靈異公社）

小小生命無法來到人間，不禁讓原PO感慨，「每個小孩都是媽媽的心頭肉，無法想像現在有些父母的心都很狠」，該文章惹哭網友們，紛紛回應「希望她已經回到媽媽身邊了」、「可憐的寶寶」、「孩子一定也在捨不得媽媽」、「祂可能為祂不能活下來而遺憾哭泣」。

一名女網友也曾體會喪女之痛，難過表示「我前陣子也遇到寶寶突然沒心跳做引產手術，做完之後去拜拜有師姐說，我女兒跟著我捨不得離開」。

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關鍵字：胎兒,引產,寶寶,嬰屍,孕婦,護理師

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