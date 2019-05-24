坐爆老婆內衣竟噴Ｏ！勇男瞬間「剪破3件」氣炸　網揭真相：你完了

網搜小組／鄒鎮宇報導

「這黑心商品真的夠猖狂！」一名男網友氣到不行，在臉書社團「爆怨公社」PO文指出，他不小心坐到老婆的內衣時，竟意外爆油，瞬間激發他求證的慾望，連續扎破、剪破3件內衣，並將照片PO網告知。沒想到，網友看完為原PO紛紛默哀，「祝福你能看到明天的太陽」。

▲原PO發現老婆的內衣裡竟然藏有油類液體。（圖／翻攝爆怨公社）



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原PO表示，他意外坐到妻子的內衣，沒想到竟然瞬間爆開，裡面噴出許多油，「無法想像如果是穿在身上爆掉會不會起火爆炸…還是有害身體健康」；身為新好男人的他，也決定為了對方健康安全著想，著手研究其他同款內衣是否也是這樣的產品，「連內衣裡面都塞油包，正常裡面都塞棉花不是？」

▲原PO直接弄破老婆3、4件內衣求證。（圖／翻攝爆怨公社）



「實在太黑心了！」原PO連續扎破、剪破2、3件同款內衣，發現裡面都是相同情況，有裝著液體的透明袋子，戳破後也是流出類似油的液體，「等太座下班我一定要提醒她，以後別買這家內衣！」並將照片PO網，決定警告所有的網友。

沒想到，網友看完直接傻眼，「真水的內衣都超級貴…你還把它剪破，是我真的會把你扭斷頭」、「我是男生，看來你真的對內衣太不了解了」、「本來裡面就是油，叫真水不是裡面就是水」、「一件1800，嘖嘖嘖 希望你可以活著」、「你真的慘了」，也有女網友直言，「女人的內衣你只要負責買、負責脫，其他不要干涉太多」。

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